NASA продемонстрировала "мягкую" посадку Perseverance на Марс

11 января 2021, 13:45

Perseverance будет отправлен в кратер под названием Jezero, чтобы найти доказательства существования жизни на Марсе.

Но для проведения этого исследования марсоход должен сначала добиться мягкой посадки.

Последовательность процедур при посадке на Марс часто называют «Семью минутами ужаса», и для этого есть веские основания. Каждая миссия по исследованию Марса должна выполнять сложные процедуры за такое короткое время, иначе на поверхности Марса появится большой кратер. Что еще более важно, все процедуры во время процесса посадки выполняются автоматически.

В день посадки расстояние между Землей и Марсом составит 209 миллионов километров, и каждое движение во время спуска должно контролироваться бортовым компьютером. Вся посадка начнется на высоте более 100 километров над Марсом. Марсоход Perseverance впервые столкнется с атмосферой Марса.

В это время марсоход в защитной капсуле будет падать со скоростью 20 тысяч километров в час. Всего за 400 секунд система спуска должна снизить скорость марсохода до менее 1 метра в секунду.

Большую часть работы выполняет тепловой экран. По мере того, как защитная капсула проникает в атмосферу Марса, тепловой экран становится все горячее и горячее, превышая 1000 градусов по Цельсию. Но в то же время атмосферное сопротивление значительно замедлит скорость падения.

Когда сверхзвуковой парашют шириной 21,5 метра будет выпущен из задней части защитной кабины, скорость снизится до 1200 километров в час. Марсоход Perseverance будет использовать парашют для снижения чуть более минуты, чтобы еще больше замедлить свою посадку.

Однако самая сложная процедура еще впереди.