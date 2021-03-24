Марсианский вертолёт Ingenuity готовится к полетам на "красной" планете

24 марта 2021, 9:15

Небольшой вертолёт «Изобретательность» (Ingenuity) массой 1,8 кг, призванный впервые проверить технологии полётов на Марсе, отправился на далёкую планету на борту ровера «Настойчивость» (Perseverance).

На выходных марсоход сбросил кожух, который прикрывал минидрон во время эпического приземления 18 февраля на дно кратера Езеро.

Этот шаг — важный этап в подготовке первого тестового полёта «Изобретательности», который может состояться уже в первую неделю апреля. «Щит отброшен, и вот наш первый взгляд на вертолёт. Он размещён боком, сложен и зафиксирован на месте, так что нужно сделать несколько обратных оригами, прежде чем я смогу его установить. Но сначала я направлюсь к обозначенной "вертолётной площадке" в паре дней езды отсюда», — написали представители NASA от лица марсохода в «Твиттере». Как будет происходить сброс беспилотника, можно понять из роликов, записанных ещё на Земле.



Ни один винтовой аппарат никогда не летал за пределами Земли. NASA надеется, что «Изобретательность» поможет изменить это положение дел: успешные полёты минивертолёта могут открыть Марс для обширных воздушных исследований в будущем.

Сейчас Ingenuity получает питание от марсохода, но как только Perseverance сбросит беспилотник, тот будет заряжаться полностью самостоятельно с помощью собственных солнечных панелей. «После того, как Perseverance развернёт Ingenuity на поверхности Марса, вертолёт будет иметь окно в 30 марсианских дней (31 земной день) для лётных испытаний, — говорилось ранее в заявлении JPL. — После того как "Изобретательность" переживёт свои первые леденящие марсианские ночи, когда температура опускается до минус 90 градусов по Цельсию, команда займётся первым полётом вертолёта на другой планете. Если Ingenuity удастся взлететь и зависнуть во время своего первого полёта, уже будет достигнуто более 90 % целей проекта. Если винтокрылая машина успешно приземлится и останется работоспособной, можно будет совершить ещё четыре полёта, каждый из которых будет развивать успех предыдущего».



Когда завершатся несколько полётов «Изобретательности», марсоход сможет всерьёз сосредоточиться на своих основных задачах: поиски признаков древней марсианской жизни и сборе образцов для будущего возвращения их на Землю. По словам членов команды миссии, кратер Езеро шириной 45 километров — отличное место для такой работы. Наблюдения орбитальных аппаратов Марса показывают, что миллиарды лет назад в кратере находилось большое глубокое озеро и дельта реки.

«Изобретательность» — одна из двух экспериментальных технологий на борту «Настойчивости». Другой, инструмент под названием MOXIE («Эксперимент по использованию кислородных ресурсов Марса на месте»), предназначен для выработки кислорода из разряжённой марсианской атмосферы, в которой преобладает углекислый газ. По словам представителей NASA, увеличенные версии MOXIE однажды могут помочь человечеству обосноваться на Красной планете.

(С) 3dnews.