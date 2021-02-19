Марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Красной планеты и прислал фото

19 февраля 2021, 10:45

Марсоход Perseverance (в переводе на русский — «Настойчивость») Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США осуществил успешную посадку на поверхность Марса.

Согласно имеющимся данным, после посадки все системы аппарата работают в штатном режиме. Примечательно, что это уже пятый аппарат NASA, сумевший сесть на поверхность Красной планеты.

Посадка длилась около семи минут, а все необходимые для её осуществления действия выполнялись в автоматическом режиме. Стоит отметить, что процесс входа в марсианскую атмосферу, спуск и посадку часто называют «семью минутами ужаса», поскольку он достаточно сложен и происходит быстрее, чем радиосигналы могут достигнуть Земли. Поэтому посадка осуществляется в автоматическом режиме, а людям остаётся лишь ждать, когда данные будут переданы с Марса на нашу планету.После того, как произошло отделение маршевого двигателя и аппарат достиг марсианской атмосферы на скорости около 20 000 км/ч на высоте 11 км раскрылся парашют шириной 21,5 м. После этого в автоматическом режиме отделился защитный кожух и марсоход впервые испытал на себе воздействие недружелюбной окружающей среды. В это же время запустилась система навигации на местности. В заключительной стадии снижения заработали тормозные двигатели посадочного модуля, с которого Perseverance спустился на тросах.

Теперь, когда марсоход совершил успешную посадку, потребуется несколько дней для развёртывания оборудования, которое имеется в оснащении и будет использоваться для ведения исследовательской деятельности. Буквально сразу по прибытию на Красную планету Perseverance передал на Землю несколько снимков, сделанных на инженерную камеру. Более качественные изображения следует ждать после того, как завершится процесс развёртывания оборудования.