На Марсе нашли доказательства существования древних пляжей, омываемых океаном

4 марта 2025, 9:15

Ученые проанализировали данные с китайского марсохода «Чжужун» и получили первые свидетельства существования древнего океана на Марсе.

Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.В 2021 году «Чжужун» высадился на равнине Утопия. За год работы на красной планете он обнаружил осадочные отложения, появившиеся, предположительно, из-за волн древнего океана. Они имеют ту же структуру, что и прибережные отложения на Земле.Ученые считают, что большой океан мог существовать на северных равнинах Марса 3,5–4 млрд лет назад.