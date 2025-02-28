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28 февраля 2025, 9:45

Айфони на 20,7 мільйона гривень намагалися ввести на Львівщину

Водій заховав 424 гаджети під обшивкою та поїхав через ПП «Угринів».

Але тепер йому світить до 10 років за таку яблучну контрабанду.


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