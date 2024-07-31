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31 июля 2024, 13:45
Контрабанда техніки Apple на 1,5 млн грн
У пункті «Шегині» вилучили 19 iPhone 15 Pro та 8 iPhone 15 Pro Max.
Товар на суму 1,5 млн грн був прихований у сумці. Водій стверджує, що не знав про це.
За фактом складено протокол.
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