В Польщі будуть конфісковувати авто у нетверезих водіїв

1 сентября 2023, 8:45

З жовтня 2023 року в Польщі почне діяти закон, який передбачає конфіскацію автомобілів у нетверезих водіїв.

Для конфіскації достатньо, щоб у водія був рівень алкоголю в крові понад 1 проміле або 0,5 мг/дм3 на 1 л видихаємого повітря. Виняток становлять сильно пошкоджені автомобілі.Якщо нетверезий водій керував чужим автомобілем або після скоєння злочину встиг подарувати, продати або якось приховати автомобіль, який повинен бути конфіскованим, йому доведеться заплатити суму, еквівалентну вартості транспортного засобу.