У Польщі планують зробити автомобільну аптечку обов'язковою

2 июня 2026, 8:15

Міністерство інфраструктури Польщі розробляє поправки до правил, які зобов'яжуть водіїв усіх легкових автомобілів мати в машині аптечку.

Наразі ця вимога діє лише для обмеженої категорії транспорту — таксі, автобусів, вантажівок для перевезення пасажирів, а також машин автошкіл та екзаменаційних центрів.Нові правила впроваджуватимуть поступово, щоб уникнути дефіциту товарів у магазинах, а фіналізувати проєкт планують до кінця червня. Після набрання чинності змінами за відсутність аптечки водіям загрожуватиме штраф до 3 000 злотих. За словами представників міністерства, це нововведення допоможе водіям швидше надавати першу допомогу при ДТП та покращить безпеку на дорогах.