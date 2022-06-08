Teltonika LV-CAN200 - для зчитування даних CAN-шини легкових автомобілі

8 июня 2022, 22:36

LV-CAN200 призначений для зчитування даних CAN-шини легкових автомобілів, вантажівок і автобусів.

Інформація, що зчитується CAN-модулем Teltonika LV-CAN200:- Пройдений шлях автомобіля- Кількість використаного палива- Рівень палива- Оберти двигуна- Швидкість автомобіля- Позиція педалі акселератораДоступ до даних CAN-шини дозволяє операторам автопарку отримувати широкий спектр інформації. Адаптер LV-CAN200 дозволяє зчитувати важливі параметри CAN, такі як: рівень палива, одометр, VIN номер, витрата палива, обороти двигуна, температура двигуна і положення ручного гальма. Завдяки цьому, Ви зможете ефективно визначити галузі поліпшення, щоб мінімізувати накладні витрати і мінімізувати вплив на навколишнє середовище.