Teltonika LV-CAN200 - для зчитування даних CAN-шини легкових автомобілі

LV-CAN200 призначений для зчитування даних CAN-шини легкових автомобілів, вантажівок і автобусів.
Інформація, що зчитується CAN-модулем Teltonika LV-CAN200:
- Пройдений шлях автомобіля
- Кількість використаного палива
- Рівень палива
- Оберти двигуна
- Швидкість автомобіля
- Позиція педалі акселератора
Доступ до даних CAN-шини дозволяє операторам автопарку отримувати широкий спектр інформації. Адаптер LV-CAN200 дозволяє зчитувати важливі параметри CAN, такі як: рівень палива, одометр, VIN номер, витрата палива, обороти двигуна, температура двигуна і положення ручного гальма. Завдяки цьому, Ви зможете ефективно визначити галузі поліпшення, щоб мінімізувати накладні витрати і мінімізувати вплив на навколишнє середовище.
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