Маєте використані шини? Нова пошта доставить їх ЗСУ

9 апреля 2024, 14:15

Зі зміною сезонів автовласники часто переймаються питанням куди подіти вже використані шини.

Нова пошта запрошує водіїв долучитись до соціальної ініціативи “Шини рвуться в бій”: кожен може надіслати б/у шини захисникам на передову.



Для цього у чат-боті потрібно отримати промокод на безкоштовне відправлення і Нова пошта доставить гуму власним коштом.

Нашим військовим щодня необхідні тисячі шин для поточних потреб: бойові виїзди, евакуація, пошкодження транспорту обстрілами.Як долучитись до проєкту "Шини рвуться в бій":· авторизуйтесь у Telegram-боті @zampotech_bot і опишіть характеристики гуми, яку передаєте· вкажіть у заявці найближче вантажне відділення Нової пошти· якщо гума підходить під актуальні потреби окремих бригад, вам нададуть промокод на її безкоштовне відправлення· принесіть гуму до вантажного відділенняЯка гума необхідна:Типорозмір- R16- R15, R17- R18, R20 (тільки в дуже гарному стані)Профіль- не низькопрофільні, потрібна висота 60 і вище;- чим ширше і вище тим кращеПротектор- зимовий;- тракторний, інакше «болотяний»;- з маркуванням АТ/МТ.Стан- без пошкоджень;- не “лисі”;- залишок протектору не менше 50%.Як шини потраплять до військових:Нова пошта доставлятиме шини власним коштом, а "Зампотех" "взуватиме" авто військових прямо на передовій, організувавши чотири мобільні майстерні. Наразі проєкт організував 2 000 шин для окремих бригад української армії, однак, враховуючи активні бойові дії, такої кількості вистачить щонайбільше на місяць, тож долучайтесь!