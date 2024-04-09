Маєте використані шини? Нова пошта доставить їх ЗСУ

Зі зміною сезонів автовласники часто переймаються питанням куди подіти вже використані шини.
Нова пошта запрошує водіїв долучитись до соціальної ініціативи “Шини рвуться в бій”: кожен може надіслати б/у шини захисникам на передову.
Для цього у чат-боті потрібно отримати промокод на безкоштовне відправлення і Нова пошта доставить гуму власним коштом.
Нашим військовим щодня необхідні тисячі шин для поточних потреб: бойові виїзди, евакуація, пошкодження транспорту обстрілами.
Як долучитись до проєкту "Шини рвуться в бій":
· авторизуйтесь у Telegram-боті @zampotech_bot і опишіть характеристики гуми, яку передаєте
· вкажіть у заявці найближче вантажне відділення Нової пошти
· якщо гума підходить під актуальні потреби окремих бригад, вам нададуть промокод на її безкоштовне відправлення
· принесіть гуму до вантажного відділення
Яка гума необхідна:
Типорозмір
- R16
- R15, R17
- R18, R20 (тільки в дуже гарному стані)
Профіль
- не низькопрофільні, потрібна висота 60 і вище;
- чим ширше і вище тим краще
Протектор
- зимовий;
- тракторний, інакше «болотяний»;
- з маркуванням АТ/МТ.
Стан
- без пошкоджень;
- не “лисі”;
- залишок протектору не менше 50%.
Як шини потраплять до військових:
Нова пошта доставлятиме шини власним коштом, а "Зампотех" "взуватиме" авто військових прямо на передовій, організувавши чотири мобільні майстерні. Наразі проєкт організував 2 000 шин для окремих бригад української армії, однак, враховуючи активні бойові дії, такої кількості вистачить щонайбільше на місяць, тож долучайтесь!