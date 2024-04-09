9 апреля 2024, 14:15

Маєте використані шини? Нова пошта доставить їх ЗСУ

Зі зміною сезонів автовласники часто переймаються питанням куди подіти вже використані шини.

Нова пошта запрошує водіїв долучитись до соціальної ініціативи “Шини рвуться в бій”: кожен може надіслати б/у шини захисникам на передову.

Для цього у чат-боті потрібно отримати промокод на безкоштовне відправлення і Нова пошта доставить гуму власним коштом.

Нашим військовим щодня необхідні тисячі шин для поточних потреб: бойові виїзди, евакуація, пошкодження транспорту обстрілами.

Як долучитись до проєкту "Шини рвуться в бій":  

·        авторизуйтесь у Telegram-боті @zampotech_bot і опишіть характеристики гуми, яку передаєте  

·        вкажіть у заявці найближче вантажне відділення Нової пошти  

·        якщо гума підходить під актуальні потреби окремих бригад, вам нададуть промокод на її безкоштовне відправлення

·        принесіть гуму до вантажного відділення

Яка гума необхідна:

Типорозмір

- R16

- R15, R17

- R18, R20 (тільки в дуже гарному стані)

Профіль

- не низькопрофільні, потрібна висота 60 і вище;

- чим ширше і вище тим краще

Протектор

- зимовий;

- тракторний, інакше «болотяний»;

- з маркуванням АТ/МТ.

Стан

- без пошкоджень;

- не “лисі”;

- залишок протектору не менше 50%.

Як шини потраплять до військових:

Нова пошта доставлятиме шини власним коштом, а "Зампотех" "взуватиме" авто військових прямо на передовій, організувавши чотири мобільні майстерні. Наразі проєкт організував 2 000 шин для окремих бригад української армії, однак, враховуючи активні бойові дії, такої кількості вистачить щонайбільше на місяць, тож долучайтесь!
Оцените новость:
  • 0 оценок