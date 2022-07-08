Teltonika Telematics та Mobility представили рішення для подвійної безпеки авто

8 июля 2022, 22:08

Teltonika Telematics і Teltonika Mobility запускають рішення для подвійної безпеки транспортних засобів за допомогою GPS-трекерів 2G.

Нова розробка включає два окремих пристрої — автономний трекер TAT100 і будь-який інший провідний трекер Teltonika Telematics на ваш вибір з бездротовим підключенням Bluetooth LE.

Для прикладу візьмемо FMC130. Це компактний пристрій серії ADVANCED з покриттям мережі 4G (LTE Cat 1), включаючи резервну сумісність із 3G (UMTS), 2G (GSM). Зручно, що модель підтримує різні адаптери шини CAN, зчитувачі 1-wire RFID і т.д., щоб допомогти захистити автопарк. Більш того, він має сценарії використання, такі як виявлення глушіння сигналу GSM, виявлення буксирування, виявлення відключення, автоматична геозона та сценарії іммобілайзера, що дозволяють ініціювати превентивні дії, наприклад, спрацювання автомобільної сигналізації, блокування стартера або замикання всіх дверей автомобіля.

TAT100 (2G) – це рішення для відстеження від Teltonika Mobility з міцним, практичним та водонепроникним корпусом зі ступенем захисту IP68, який у поєднанні з різними монтажними аксесуарами особливо простий у встановленні. Модель поставляється з різними варіантами кріплення. TAT100 ідеально підходить для відстеження цінних товарів, інструментів, будівельного обладнання, контейнерів та багатьох інших цінних активів без електроживлення.