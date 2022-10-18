Teltonika Telematics планує анонс нової лінійки пристроїв

18 октября 2022, 12:45

Teltonika Telematics пропонує широкий спектр рішень для задоволення потреб бізнесу, що володіє автопарком.

Багаторічний досвід інновацій, технологічних удосконалень та перетворень у сфері IoT доводить - можливості компанії в цьому сегменті практично безмежні. І щоб підтвердити справедливість сказаного вище, компанія планує запуск нової лінійки автомобільних трекерів Teltonika FAST & EASY, яка буде відома як сімейство FMx8.

Категорія пристроїв стеження FAST & EASY відрізняється своєю простотою, неймовірно швидкою установкою та легкістю у використанні. Для встановлення цих автомобільних GPS-трекерів не потрібні спеціальні інструменти, інженери або навіть спеціальні знання. Кожен може зробити установку лише за кілька хвилин. У деяких азійських культурах число "8" вважається щасливим, що приносить багатство та успіх. У сукупності 8-ма серія ідеально вписується в категорію FAST & EASY GPS-трекерів Teltonika.

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