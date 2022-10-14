Teltonika анонсувала передові трекери - FMC003 та FMM003

14 октября 2022, 9:15

Teltonika Telematics оголосила про вихід OBD GPS трекерів – FMC003 та FMM003.

Завдяки цим двом абсолютно новим автомобільним GPS-трекерам, перспективи ринку OBD виглядають ще більш цікавими.

Будьте певні - якість продукції має велике значення для Teltonika Telematics. Ось чому щоденне завдання компанії полягає в тому, щоб продовжувати додавати нові автомобілі до списку, та удосконалювати свої розробки щоб мати можливість й надалі пропонувати найвигідніші можливості на ринку OBD.

Основною перевагою нових GPS-пристроїв Teltonika є можливість зчитування параметрів OEM OBD: рівня палива і показання одометра. Результат? Незамінна можливість для менеджерів автопарків миттєво встановлювати трекери у транспортні засоби та отримувати корисні дані про автопарк для його оптимізації.

Нові технології, що використовуються в цих пристроях LTE, означають нові сфери застосування і більшу точність, ніж будь-коли раніше. Особливо це стосується регіонів, що розвиваються, оскільки вони засновані на мережах 4G LTE Cat 1 і LTE Cat M1, але як і раніше мають можливість резервного використання 2G.

Основними особливостями цих пристроїв OBD є:

Можливість підключення до мережі Cat 1 / Cat M1 дозволяє належним чином підготуватися до відмови від мережі 2G;

Повне зчитування даних OEM OBD (дані про рівень палива та одометр);

Пристрій добре підготовлений до ринку електромобілів;

Найширший список сумісних транспортних засобів;

Точні можливості зчитування стандартних даних OBD;

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