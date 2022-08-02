FMB230, FMB225, FMB240, FMB965 та FMB641 – нові трекери Teltonika сертифіковані

2 августа 2022, 13:15

Компанія Teltonika рада повідомити про проходження офіційної сертифікації трекерів FMB230, FMB225, FMB240, FMB965 та FMB641 в Українському державному центрі радіочастот.

Успішна сертифікація даних GPS-трекерів підтверджує - ці новинки повністю відповідають технічним вимогам, встановленим владою України, та готові задовольнити найвимогливіших користувачів.

FMB225, FMB230, FMB240 - GPS-трекери категорії ADVANCED зі ступенем захисту IP67, що означає повний захист від пилу та водонепроникність. Інноваційна конструкція корпусу із двофазним закриттям забезпечує надійний захист та простоту використання, при цьому для його відкриття чи закриття не потрібні додаткові інструменти. Ці моделі особливо потрібні в галузях із суворими екологічними умовами експлуатації, таких як сільське господарство, будівництво, видобуток корисних копалин, газу, нафти та ін.

FMB965 - водонепроникний GPS-трекер категорії BASIC зі ступенем захисту IP67, низьким енергоспоживанням та ємною внутрішньою батареєю (1200 мАг) для автономної роботи до 30 днів. Простий в установці інтелектуальний пристрій з унікальним режимом енергозбереження призначений для стеження за мотоциклами, скутерами, міськими позашляховиками, моторними човнами, снігоходами, водними мотоциклами, причепами і т.д., де важливими є водонепроникність корпусу та низьке енергоспоживання.

FMB641 – універсальний автомобільний GPS-трекер категорії PROFESSIONAL із покриттям мережі 2G. Ця модель ідеально підходить для широкого спектру найвибагливіших задач - міжнародна та внутрішня логістика, рефрижераторні перевезення , сільське господарство, будівництво та видобуток корисних копалин, комунальні послуги, безпека, аварійно-рятувальні служби, аеропорти і т.д.



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