FMB225, FMB240, FMB965 и FMB641 – трекеры Teltonika сертифицированы в Украине

30 июня 2022, 14:15

Компания Teltonika рада сообщить о прохождении официальной сертификации трекеров FMB230, FMB225, FMB240, FMB965 и FMB641 в Украинском государственном центр радиочастот.

Успешная сертификация вышеуказанных автомобильных GPS-трекеров подтверждает - эти новинки полностью соответствуют техническим требованиям, установленным властями Украины, и готовы удовлетворить спрос для различных сценариев использования и бизнес-кейсов.

FMB225, FMB230, FMB240 — GPS-трекеры категории ADVANCED со степенью защиты IP67, что означает полную защиту от пыли и водонепроницаемость. Инновационная конструкция корпуса с двухфазным закрытием обеспечивает как надежную защиту, так и простоту использования, при этом для его открытия или закрытия не требуются дополнительные инструменты. Эти модели особенно востребованы в отраслях с суровыми экологическими условиями, таких как сельское хозяйство, строительство, добыча полезных ископаемых, газа, нефти и др.

FMB965 — водонепроницаемый GPS-трекер категории BASIC со степенью защиты IP67, низким энергопотреблением и емкой внутренней батареей (1200 мАч) для автономной работы до 30 дней. Простое в установке интеллектуальное устройство с уникальным режимом энергосбережения предназначено для слежения за мотоциклами, скутерами, городскими внедорожниками, моторными лодками, снегоходами, водными мотоциклами, прицепами и т. д., где важны водонепроницаемость корпуса и низкое энергопотребление.

FMB641 – универсальный автомобильный GPS-трекер категории PROFESSIONAL с покрытием сети 2G. Эта модель идеально подходит для широкого спектра профессиональных и самых требовательных приложений, таких как международная и внутренняя логистика, рефрижераторные перевозки и рефрижераторы, сельское хозяйство, строительство и добыча полезных ископаемых, коммунальные услуги, безопасность, аварийно-спасательные службы, аэропорты и т. д.

На данный момент все эти новинки уже появляются в продаже.