31 мая 2022, 20:38

Teltonika TMT250 – автономний персональний трекер для online-моніторингу.

Завдяки ультракомпактним розмірам, стандарту захищеності IPХ67, високої чутливості GPS модуля та підтримці Bluetooth може відмінно виконувати найрізноманітніші завдання контролю як людей, так і транспортних засобів. Кнопка “SOS” дозволяє надсилати миттєві повідомлення у разі непередбачених ситуацій.

-частотний діапазон 850/900/1800/1900 МГц

-GPRS клас 12 (до 240 kbps)

-GPRS Mobile Station Class B

-SMS (текст/дані)

-Bluetooth 4.0+LE

-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS

-чутливість - 165 дБм

-«гарячий» старт <1s

-точність < 3 м

-2.0 Micro-USB

-Внутрішня GNSS-антена з високим коефіцієнтом посилення

-Внутрішня GSM-антена з високим коефіцієнтом посилення

-2.0 Micro-USB

-1 RGB LED

-MicroSIM

-Внутрішня пам'ять – 128MB

-2 кнопки

-Живлення – 6 ÷ 30 В DC із захистом від стрибків напруги

-Вбудований акселерометр

-Вбудований гіроскоп

-Вбудований акумулятор – 800 mAh, Li-Ion батарея (0,63 Вт)

-Робочі температури – від -25 °C до +55 °C

-Клас захисту IP67

-Розміри – 44×43×20 мм

-Вага – 40 г



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