Teltonika TMT250 – автономний персональний трекер для online-моніторингу.
Завдяки ультракомпактним розмірам, стандарту захищеності IPХ67, високої чутливості GPS модуля та підтримці Bluetooth може відмінно виконувати найрізноманітніші завдання контролю як людей, так і транспортних засобів. Кнопка “SOS” дозволяє надсилати миттєві повідомлення у разі непередбачених ситуацій.
-частотний діапазон 850/900/1800/1900 МГц
-GPRS клас 12 (до 240 kbps)
-GPRS Mobile Station Class B
-SMS (текст/дані)
-Bluetooth 4.0+LE
-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS
-чутливість - 165 дБм
-«гарячий» старт <1s
-точність < 3 м
-2.0 Micro-USB
-Внутрішня GNSS-антена з високим коефіцієнтом посилення
-Внутрішня GSM-антена з високим коефіцієнтом посилення
-2.0 Micro-USB
-1 RGB LED
-MicroSIM
-Внутрішня пам'ять – 128MB
-2 кнопки
-Живлення – 6 ÷ 30 В DC із захистом від стрибків напруги
-Вбудований акселерометр
-Вбудований гіроскоп
-Вбудований акумулятор – 800 mAh, Li-Ion батарея (0,63 Вт)
-Робочі температури – від -25 °C до +55 °C
-Клас захисту IP67
-Розміри – 44×43×20 мм
-Вага – 40 г
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