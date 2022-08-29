Teltonika FM125 - трекер із антенами GNSS

Teltonika FM125 - передовий трекер з внутрішніми антенами GNSS, LTECAT-M1/NB-IoT/GSM та вбудованою батареєю.
Пристрій оснащено GNSS / Bluetooth і LTE CAT-M1 / NB-IoT0 модулями з резервним підключенням до мережі 2G, внутрішніми антенами GNSS і LTE, цифровими, аналоговими входами і цифровими виходами, що налаштовуються. Це ідеально підходить для додатків, де необхідне отримання даних про віддалені об'єкти: керування автопарком, компанії з прокату автомобілів, компанії таксі, громадський транспорт, логістичні компанії, особисті автомобілі тощо.
Технологія LTE CAT M1/NB-IoT/GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH
GNSS
GNSS GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS
Приймач 33 канали
Чутливість стеження -165 дБМ
Точність < 3 м
Гарячий старт < 1 с
Теплий старт < 25 c
Холодний старт < 35 с
Технологія LTE CAT M1/NB-IoT/GSM
2G смуги частот B2/B3/B5/B8
4G смуги частот LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B28
LTE TDD: B39 (тільки для CAT M1)
Передача даних LTE: Макс. 375 Кбіт (DL)/Макс. 375 Кбіт UL)
GPRS: Макс. 85,6 Кбіт/с (DL)/Макс. 85,6 Кбіт/с (UL)
Підтримка даних СМС (текст/дані)
Діапазон вхідної напруги 10 - 30 В постійного струму із захистом від перенапруги
Резервний акумулятор 170 мАч Літій-іонний акумулятор 3.7 V (0.63 Wh)
Специфікація 4.0+LE
Периферійні пристрої, що підтримуються Датчик температури і вологості, адаптер OBDII, сканер штрих-коду Inateck, підтримка універсальних датчиків BLE
Цифрові входи 1
Цифрові виходи 1
Аналогові входи 1
RS232 1
RS485 1
SIM 2x SIM Card (Dual-SIM)
Пам'ять 128 МБ вбудованої флеш-пам'яті
Габарити - 65х56,6х20,6 мм
Вага - 55 г.
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