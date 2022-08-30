Трекер Teltonika FMB001

30 августа 2022, 11:45

Передовий термінал для відстеження транспортного засобу в режимі реального часу з підтримкою GNSS, GSM і Bluetooth зв'язку, який може збирати координати і інші корисні дані, включаючи дані бортового комп'ютера і передавати їх через мережу GSM на сервер.

Це пристрій ідеально підходить для додатків, що використовують дані про місцезнаходження віддалених об'єктів і може застосовуватися в: керуванні автопарком в компаніях, що займаються прокатом автомобілів, служби таксі, а також в особистих автомобілях і т. д.

FMB001 підключається безпосередньо до OBDII роз'єму автомобіля для зчитування параметрів бортового комп'ютера.

Можливість зчитування OBDII даних. FMB001 підключається безпосередньо в OBDII роз'єм і може зчитувати до 32 параметрів бортового комп'ютера.

Bluetooth. Забезпечує бездротове підключення гарнітури та інших Bluetooth датчиків. Телефонуйте, використовуючи Bluetooth-гарнітуру.

Зчитування даних і налаштування трекера по бездротовому зв'язку Bluetooth. Немає необхідності в незручній конфігурації через SMS або пошуку трекера у важкодоступних місцях для підключення USB-кабелю. Одне натискання — і ваш пристрій підключено до конфігуратора через Bluetooth.

Карта Micro SD. Підтримка карти microSD об'ємом до 32 ГБ запобіжить втраті даних! В зонах, де відсутній GSM зв'язок, FMB001 збереже дані на Micro SD карту.

Виявлення зіткнень «Crash detection».



Більше новин від Мегатек - https://www.facebook.com/Megatech.Distribution