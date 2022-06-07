Teltonika FMB 010 - термінал для відстеження транспортного засобу

Teltonika FMB010 — це компактний термінал, що предназначений для відстеження транспортного засобу в режимі реального часу з підтримкою GNSS, GSM і Bluetooth зв'язку, який може збирати координати та інші корисні дані з подальшою передачею їх через мережу GSM на сервер.
Цей пристрій ідеально підходить для додатків, що використовують дані про місцезнаходження віддалених об'єктів і може застосовуватися в: управлінні автопарком, компаніях з оренди автомобілів, службах таксі, а також особистих автомобілях і т.д.
Підтримка чотирьох діапазонів 900/1800 МГц; 850/1900 МГц
GPRS клас 12 (до 240 кбіт/с)
SMS (текст/дані)
Bluetooth специфікація V3.0
Приймач Bluetooth повністю сумісний з Bluetooth специфікацією V3.0 для зовнішніх периферійних пристроїв:
Голосові дзвінки через Bluetooth
Конфігурація через Bluetooth
Сенсори Bluetooth
Наявність 33 каналів для підключення та 99 каналів для фіксації супутників.
Чутливість до -165 дБм
Гарячий старт <1 с
Теплий старт <25 с
Холодний старт <35 с
Протокол NMEA-183
GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS
1 цифровий вхід зарезервований для моніторингу стану запалювання (залежить від типу автомобіля)
Акселерометр
Діапазон живлення (+10 … + 16) У постійного струму
Вбудована резервна батарея
Внутрішня GSM антена з високим рівнем посилення
Внутрішня GNSS антена з високим рівнем посилення
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