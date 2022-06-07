Teltonika FMB 010 - термінал для відстеження транспортного засобу

7 июня 2022, 14:45

Teltonika FMB010 — це компактний термінал, що предназначений для відстеження транспортного засобу в режимі реального часу з підтримкою GNSS, GSM і Bluetooth зв'язку, який може збирати координати та інші корисні дані з подальшою передачею їх через мережу GSM на сервер.

Цей пристрій ідеально підходить для додатків, що використовують дані про місцезнаходження віддалених об'єктів і може застосовуватися в: управлінні автопарком, компаніях з оренди автомобілів, службах таксі, а також особистих автомобілях і т.д.

Підтримка чотирьох діапазонів 900/1800 МГц; 850/1900 МГц

GPRS клас 12 (до 240 кбіт/с)

SMS (текст/дані)

Bluetooth специфікація V3.0

Приймач Bluetooth повністю сумісний з Bluetooth специфікацією V3.0 для зовнішніх периферійних пристроїв:

Голосові дзвінки через Bluetooth

Конфігурація через Bluetooth

Сенсори Bluetooth

Наявність 33 каналів для підключення та 99 каналів для фіксації супутників.

Чутливість до -165 дБм

Гарячий старт <1 с

Теплий старт <25 с

Холодний старт <35 с

Протокол NMEA-183

GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS

1 цифровий вхід зарезервований для моніторингу стану запалювання (залежить від типу автомобіля)

Акселерометр

Діапазон живлення (+10 … + 16) У постійного струму

Вбудована резервна батарея

Внутрішня GSM антена з високим рівнем посилення

Внутрішня GNSS антена з високим рівнем посилення



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