Новий Teltonika RUT300

13 мая 2022, 21:25

Teltonika RUT300 – компактний маршрутизатор, призначений для професійних інсталяцій. Базується на RutOS – кастомному системному ПЗ, створеному на основі OpenWrt.

Пристрій оснащено п'ятьма Ethernet-портами 10/100 Мбіт/сек, цифровими вводами/виводами, портом USB 2.0 та попередньо налаштованим брендмауером.

Підтримує отримання електроживлення за стандартом Passive PoE через порт LAN.

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Інтерфейси Teltonika RUT300:

5 портів Fast Ethernet (10/100 Мбіт/с); 2 цифрових входи/виходи, що налаштовуються та USB 2.0

1 x WAN port, 10/100 Mbps, compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u standards, supports auto MDI/MDIX crossover

4 x LAN ports, 10/100 Mbps, compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u standards, supports auto MDI/MDIX crossover

Брендмауер

Необмежена настройка міжмережевого екрану через CLI; DMZ; NAT; NAT-T

VPN

Численні VPN-сервіси, включаючи OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP & amp; DMVPN, L2TP, DMVPN, Stunnel та інші.

VLAN

Підтримує до 4096 ідентифікаторів VLAN для тегів VLAN та VLAN

Підтримка RMS

Дозволяє керувати групою роутерів Teltonika віддалено. З повною підтримкою централізованої системи управління від Teltonika ви зможете отримати доступ до всіх пристроїв однієї платформи, здійснювати контроль та спостереження.