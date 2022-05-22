Teltonika Networks обновила операционную систему RutOS

22 мая 2022, 12:36

Операционная система RutOS — одна из многих причин, по которым выбор пользователей падает на устройства Teltonika Networks.



Сетевому оборудованию промышленного класса требуется безопасность высшего уровня и расширенные функции программного обеспечения для профессиональных приложений. Специалисты компании разработали эту унифицированную операционную систему на основе OpenWRT с учетом нескольких промышленных сценариев. Вторая задача - это все также юзабельная система.

Приложение RutOS позволяет выполнять основные задачи на совместимых устройствах Teltonika Networks и контролировать их производительность. Это простое приложение позволяет получить доступ к конфигурации маршрутизатора прямо с вашего мобильного телефона, чтобы быстро найти информацию о подключенных устройствах. Краткий обзор основных данных доступен на визуальной панели, где вы можете увидеть модель вашего устройства, статус, время безотказной работы, версию прошивки RutOS, использование ЦП, ОЗУ и флэш-памяти или скорость загрузки / выгрузки. Кроме того, списки устройств и Wi-Fi позволяют легко управлять подключенными клиентами и представляют различные показатели вашей беспроводной сети. Там вы также можете отредактировать данные своих точек доступа, такие как имя и пароль, или полностью отключить их.

Еще одна полезная функция в RutOS, — тест скорости. Пользователи часто беспокоятся о производительности в Интернете, и компания предоставляет возможность проверить скорость загрузки и выгрузки прямо в приложении. Вы также можете отслеживать распределение трафика на специальной вкладке трафика, где входящие и исходящие данные визуально представлены в виде диаграмм за определенные периоды времени.