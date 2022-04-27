Teltonika анонсировала новый источник бесперебойного питания BAT120

27 апреля 2022, 14:15

Teltonika Networks выпускает BAT120 – кардинально новый источник бесперебойного питания.

Это новое дополнение к существующему портфолио обеспечивает стабильный электрический ток для совместимых продуктов, обеспечивая непрерывную связь для вашего решения IoT. Продукты Teltonika Networks перезапускаются при колебаниях напряжения. Однако эта функция безопасности может помешать стабильному потоку данных, когда вам требуется постоянное подключение без малейших перерывов. В случае неожиданного отключения электроэнергии BAT120 может обеспечивать питание подключенных устройств Teltonika Networks до 6 часов, предотвращая нарушение связи и предоставляя достаточно времени для восстановления основной энергосистемы. Это стало возможным благодаря двум литий-ионным аккумуляторам 18650. Вы также можете настроить наши совместимые устройства для отправки SMS или оповещения по электронной почте в случае сбоя, что позволит выявить неисправность и устранить ее как можно быстрее. Посмотрите вступительное видео BAT120, чтобы познакомиться с нашим последним продуктом!

Растущие города объединяют больше технологий, особенно в развивающихся странах. Расширение электрической сети не может удовлетворить спрос. Электростанции, которые производят энергию из возобновляемых источников, таких как ветер и солнце, не могут постоянно оптимально использоваться, создавая неравномерный электрический ток. Расстояние от электростанции до конечного пользователя также имеет значение для стабильного энергоснабжения. Наконец, несанкционированное подключение к электросети значительно ухудшает ее общую устойчивость, поэтому ее необходимо постоянно контролировать, но полностью от таких действий она не застрахована.

ВAT120 может стать незаменимым активом в промышленных сценариях, требующих постоянного подключения. Некоторыми примерами являются секторы товаров народного потребления и фармацевтики, где необходим подробный отчет о температуре, влажности и других факторах, чтобы продукт считался пригодным для потребителей. BAT120 действует как источник питания для оборудования Teltonika Networks, позволяя вам получать настраиваемые оповещения и начинать восстановление основной энергосистемы. Теперь, когда вы знаете больше о BAT120, мы приглашаем вас прочитать о реальном сценарии, в котором источник бесперебойного питания обеспечивает непрерывный доступ в Интернет в решении IoT, чувствительном к данным.