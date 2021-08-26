Выбор ИБП: виды и особенности устройств

26 августа 2021, 17:15

Сегодня на рынке представлено множество разновидностей источников бесперебойного питания (ИБП). Каждый из них имеет свои особенности, от которых зависят функциональные возможности устройств, сфера их применения и многое другое. В первую очередь оборудование классифицируют по схеме построения ИБП.

Такие устройства еще называют "offline". Их главная задача — накопление избыточной электроэнергии. Впоследствии она будет использоваться для питания потребителей при отсутствии входного напряжения. Подобрать качественную и надежную модель можно в специализированной компании, например, в PowerSol.

Аккумуляторные батареи в offline-устройствах всегда заряжены, но основное время находятся в режиме ожидания. Как только напряжение перестает соответствовать рабочему диапазону, оборудование переключается на питание от батарей. Изменение режима работы занимает приблизительно 4-12 мс.

Источники бесперебойного питания с такой схемой построения являются наиболее простыми и, как следствие, дешевыми. Их коэффициент полезного действия может достигать 99%, при этом offline-модели работают достаточно тихо и с минимальным тепловыделением. Недостатки:

нельзя регулировать величину выходного сигнала;

не годятся для использования с чувствительным к качеству напряжения оборудованием, так как у них сравнительно медленное переключение на питание от батарей;

выходной сигнал в автономном режиме — трапецеидальная, а не чистая синусоида.

Линейно-интерактивные ИБП

По принципу действия "line-interactive" практически идентичны моделям "offline" типа, однако они имеют встроенный стабилизатор напряжения. Благодаря этому устройства могут поддерживать равномерное напряжение в определенном диапазоне. Как правило, речь идет о колебаниях в пределах 20% от номинального значения.

Переключение в режим питания от батарей осуществляется достаточно быстро — за 2-4 мс.

Такие устройства не являются универсальным вариантом, так как малоэффективно фильтруют помехи и скачки напряжения, а также не всегда могут контролировать синусоидальность выходного сигнала.

Модели типа "online" считаются наиболее надежными, так как они эффективно фильтруют различные скачки и провалы напряжения, а также мгновенно переключаются на питание от аккумуляторов, если это будет необходимо. Главный недостаток такого оборудования — очень высокая цена.

Независимо от выбранного варианта, приобретать источники бесперебойного питания следует не в обычных интернет-магазинах, а в специализированных компаниях. Как правило, там работают квалифицированные профессионалы, они не просто продают ИБП, а могут посоветовать такое устройство, которое лучше всего подойдет именно в вашем случае. При этом специалисты не просто дают рекомендации, но и объясняют свою позицию, детально рассказывая о преимуществах и недостатках той или иной модели.