5 ноября 2018, 11:15

Новый ИБП SVEN UP-L1000E с функцией "холодный старт"

Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания SVEN UP-L1000E предназначен для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, а также серверов, оснащенных импульсными блоками питания.

Имеет 6 розеток (3х UPS/сетевой фильтр+3 x сетевой фильтр).



Благодаря встроенной батарее ИБП способен работать даже при полном пропадании электроснабжения, что позволяет пользователю сохранить данные и корректно завершить работу операционной системы. Встроенный стабилизатор сетевого напряжения позволяет работать от сети в диапазоне ~ 175 - 290 ± 3%В без перехода «на батарею» и тем самым использовать энергию АКБ в критической ситуации. Это особенность важна для сетей с нестабильным напряжением.

SVEN UP-L1000E снабжен функцией «холодный старт», позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения и звуковой сигнализацией.

Особенности:

    Линейно-интерактивный тип ИБП
    LED индикация основных режимов
    Цифровой микропроцессорный контроль
    Встроенный стабилизатор напряжения ~ 175 - 290 ± 3%
    Звуковая сигнализация при критическом уровне разряда аккумуляторных батарей
    Самотестирование при включении, выключении
    Функция «холодный старт»
    Функция «автостарт» при подключении/восстановлении питания от сети
    Аппроксимированное синусоидальное выходное напряжение при работе от батареи
    Автоматическая зарядка батарей при выключенном ИБП
    Тепловая защита трансформатора
    Выходные евро розетки 6*CEE7/4 (3х UPS/сетевой фильтр+3 x сетевой фильтр)
    Возможность настенного крепления
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