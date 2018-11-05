Новый ИБП SVEN UP-L1000E с функцией "холодный старт"

5 ноября 2018, 11:15

Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания SVEN UP-L1000E предназначен для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, а также серверов, оснащенных импульсными блоками питания.

Имеет 6 розеток (3х UPS/сетевой фильтр+3 x сетевой фильтр).

Благодаря встроенной батарее ИБП способен работать даже при полном пропадании электроснабжения, что позволяет пользователю сохранить данные и корректно завершить работу операционной системы. Встроенный стабилизатор сетевого напряжения позволяет работать от сети в диапазоне ~ 175 - 290 ± 3%В без перехода «на батарею» и тем самым использовать энергию АКБ в критической ситуации. Это особенность важна для сетей с нестабильным напряжением.SVEN UP-L1000E снабжен функцией «холодный старт», позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения и звуковой сигнализацией.Особенности:Линейно-интерактивный тип ИБПLED индикация основных режимовЦифровой микропроцессорный контрольВстроенный стабилизатор напряжения ~ 175 - 290 ± 3%Звуковая сигнализация при критическом уровне разряда аккумуляторных батарейСамотестирование при включении, выключенииФункция «холодный старт»Функция «автостарт» при подключении/восстановлении питания от сетиАппроксимированное синусоидальное выходное напряжение при работе от батареиАвтоматическая зарядка батарей при выключенном ИБПТепловая защита трансформатораВыходные евро розетки 6*CEE7/4 (3х UPS/сетевой фильтр+3 x сетевой фильтр)Возможность настенного крепления