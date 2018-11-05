Новый ИБП SVEN UP-L1000E с функцией "холодный старт"

Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания SVEN UP-L1000E предназначен для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, а также серверов, оснащенных импульсными блоками питания.
Имеет 6 розеток (3х UPS/сетевой фильтр+3 x сетевой фильтр).
Благодаря встроенной батарее ИБП способен работать даже при полном пропадании электроснабжения, что позволяет пользователю сохранить данные и корректно завершить работу операционной системы. Встроенный стабилизатор сетевого напряжения позволяет работать от сети в диапазоне ~ 175 - 290 ± 3%В без перехода «на батарею» и тем самым использовать энергию АКБ в критической ситуации. Это особенность важна для сетей с нестабильным напряжением.
SVEN UP-L1000E снабжен функцией «холодный старт», позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения и звуковой сигнализацией.
Особенности:
Линейно-интерактивный тип ИБП
LED индикация основных режимов
Цифровой микропроцессорный контроль
Встроенный стабилизатор напряжения ~ 175 - 290 ± 3%
Звуковая сигнализация при критическом уровне разряда аккумуляторных батарей
Самотестирование при включении, выключении
Функция «холодный старт»
Функция «автостарт» при подключении/восстановлении питания от сети
Аппроксимированное синусоидальное выходное напряжение при работе от батареи
Автоматическая зарядка батарей при выключенном ИБП
Тепловая защита трансформатора
Выходные евро розетки 6*CEE7/4 (3х UPS/сетевой фильтр+3 x сетевой фильтр)
Возможность настенного крепления