Новый ИБП SVEN UP-L800

12 июня 2024, 15:15

Источники бесперебойного питания широко используются не только на крупных предприятиях и производствах, но и в малых офисах, при организации домашнего рабочего или игрового пространства.

Кроме того, нелишним будет подключать через них и дорогие бытовые приборы — от телевизоров до домашних кинотеатров. При таких сценариях использования на первый план выходят не только возможности ИБП, но и доступная цена — зачастую у потребителя нет возможности инвестировать в безопасность крупные суммы. В ответ на этот запрос компания SVEN постоянно расширяет серию линейно-интерактивных ИБП, позволяющих организовать качественную защиту приборов широкому кругу пользователей.





Новый «бесперебойник» SVEN UP-L800 — еще один представитель бюджетной серии, способный обеспечить качественным и стабильным питанием приборы с общей потребляемой мощностью до 400 Вт. При этом разработчики традиционно не допустили никаких компромиссов в плане безопасности, более того — оснастили новинку функциями, чаще встречаемыми в продуктах с ощутимо более высокой стоимостью. Корпус UP-L800 выполнен из прочного пожаробезопасного пластика, но главным гарантом безопасности служит не он, а системы предотвращения неполадок при воздействии других различных факторов: перегрузки, короткого замыкания и так далее.



Благодаря встроенному стабилизатору ИБП готов ко всем неприятным сюрпризам, которые нередко преподносят энергосети: от перепадов напряжения до высокочастотных и импульсных помех. Особенно пригодится это там, где качество энергоснабжения традиционно является невысоким — на даче или в деревне, в старых домах и так далее. Если подача питания от энергосети по каким-то причинам прервется, UP-L800 оперативно переключится на работу от батареи, оградив технику от резкого выключения и обеспечив пользователю корректно завершить работу — например, сохранить важные документы.



Для подключения нагрузки служат 3 евророзетки CEE7/4 (EU) с надежной фиксацией вилок любых типов — хватит, чтобы подключить ПК, монитор и настольную акустику, например. Или телевизор, плеер и усилитель — каждый пользователь сможет найти свой сценарий применения устройства. С размещением ИБП тоже не возникнет проблем — его можно как поставить на горизонтальную поверхность, так и повесить на стену с помощью специальных креплений. Если какая-либо из розеток временно осталась без дела, защитить от попадания в нее посторонних предметов помогут специальные шторки. Управлять ИБП SVEN UP-L800 можно с помощью компьютера, для подключения к которому предусмотрен порт USB.