ИБП SVEN UP-B800 — базовая защита на высшем уровне

11 марта 2020, 14:15

Компания SVEN представляет новую модель линейно-интерактивного источника бесперебойного питания UP-B800, невысокая цена и отличные технические характеристики которого позволяют с одинаковым успехом применять его как дома, так и в небольшом офисе.

Активная мощность источника — 390 Вт, он способен обеспечить стабильным и надежным электропитанием все устройства рабочего места или игровой станции.Встроенный сетевой фильтр защищает от помех в электросети, а стабилизатор позволяет поддерживать корректную работу подключенной нагрузки без перехода на батареи в широком диапазоне напряжения в сети — от 175 до 290 В. Это позволяет экономить ресурс аккумуляторов и особенно важно при использовании в «проблемных» электросетях с постоянно изменяющимся напряжением.ИБП SVEN UP-B800 готов к любым неожиданностям благодаря целому ряду механизмов защиты: от перегрузки, короткого замыкания, переразряда или самозаряда батарей. Отдельно стоит отметить тепловую защиту трансформатора и корпус из пожаробезопасного пластика — инженеры SVEN позаботились обо всех нюансах безопасной работы устройства.Переход на питание от аккумуляторов и обратно происходит практически моментально и без критического эффекта для подключенных устройств. На задней панели ИБП расположено три IEC (C13) розетки, при использовании адаптера SVEN EX-I5 c 5 евророзетками к UP-B800 можно подключить до 15 электроприборов.Источник бесперебойного питания SVEN UP-B800 — замечательное устройство базового уровня с крайне широким спектром применения. С его помощью легко и без значительных затрат обеспечить надежную и качественную защиту электроники и обезопасить себя от расходов на ее ремонт.