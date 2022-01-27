ИБП дата-центра Telia в Хельсинки подстрахуют местную энергосеть

Как сообщает Datacenter Dynamics, скандинавский оператор ЦОД Telia принял решение о выходе на локальный рынок электроэнергии Fast Frequency Reserve (FFR).
Компания подключила источники бесперебойного питания (ИБП) своего дата-центра в Хельсинки к сети местного поставщика Fortum. Это поможет сбалансировать энергопотребление в регионе и повысить стабильность энергосети. Кроме того, в скором времени ожидается подключение ЦОД к местной теплосети.
Открытый в 2018 году в Хельсинки ЦОД Telia площадью 34 тыс. м2 является одним из крупнейших в Финляндии. ИБП этого ЦОД будут включены «виртуальную батарею» Fortum Spring, чтобы можно было обратиться за электроэнергией к Telia, когда в этом появится необходимость. Это, в частности, упростит использование возобновляемых источников, не всегда стабильно поставляющих электричество. Энергия из ИБП может доставляться в общую сеть «в течение нескольких сотен миллисекунд».
При этом, как обещает Fortum, ИБП продолжат выполнять свою основну задачу по подстраховке ЦОД — ёмкости аккумуляторов будет вполне достаточно, чтобы в течение минут запустить дизельные генераторы. По словам Fortum, «виртуальная батарея» является очень экономичным решением, использующим существующие активы участников сети для поддержания энергоснабжения, не ставя под угрозу возможность использования оборудования по прямому назначению — часть энергии отводится на обеспечение работы критических процессов.
По данным компании, это в том числе позволяет вернуть инвестиции, обычно не предусматривающие прямой денежной отдачи, и стимулирует переход скандинавской энергосистемы к более «чистому» будущему. Интеграция ЦОД в энергосеть тестировалась ещё летом 2021 года, с тех пор Telia внесла вклад в проект в размере «нескольких мегаватт», хотя объёмы энергии не уточняются. Сейчас в Финляндии 27 % электроэнергии поставляется АЭС, 20 % — ГЭС, а 22% — ТЭС.
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