ИБП дата-центра Telia в Хельсинки подстрахуют местную энергосеть

27 января 2022, 12:15

Как сообщает Datacenter Dynamics, скандинавский оператор ЦОД Telia принял решение о выходе на локальный рынок электроэнергии Fast Frequency Reserve (FFR).

Компания подключила источники бесперебойного питания (ИБП) своего дата-центра в Хельсинки к сети местного поставщика Fortum. Это поможет сбалансировать энергопотребление в регионе и повысить стабильность энергосети. Кроме того, в скором времени ожидается подключение ЦОД к местной теплосети.