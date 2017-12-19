Eaton запускает UPS-as-a-Reserve – первую в отрасли услугу балансирования

19 декабря 2017, 15:15

Компания-поставщик энергорешений Eaton разработала технологию, которая позволит дата-центрам регулировать частотные отклонения на уровне энергосети, используя резервную мощность ИБП.

Услуга UPS-as-a-ReserveTM (UPSaaR) является первой подобной в индустрии дата-центров. Она была создана, чтобы удовлетворить потребность отрасли в максимизации выгод от вложений и поддержки поставщиков энергии в сфере устойчивой энергетики. Технология позволяет операторам дата-центров немедленно реагировать на изменения в потреблении мощности на уровне энергосети, поддерживать частоты в пределах допустимых границ и таким образом предупреждать сбои в подаче электроэнергии. Услуга предназначена для операторов больших дата-центров, таких как провайдеры колокации или облачных услуг, и запускается в 4-м квартале 2017 г.



Eaton разработал технологию в тесном сотрудничестве с компанией Fortum, ведущим поставщиком энергии в странах Северной Европы и Балтии. По мере того, как фокус энергетического рынка смещается с традиционного топлива в направлении возобновляемой энергии, сам процесс производства меняется, его становится сложно прогнозировать и регулировать. Поставщики энергии заинтересованы в рынке средств сдерживания частотных отклонений, которые помогают поддерживать баланс мощности и регулировать ее потребление. В то же время энергетический рынок уже меняется под влиянием компаний, которые стараются снижать потребление энергии в моменты пиковых нагрузок. Будучи одними из наиболее быстрорастущих потребителей энергии в мире, дата-центры могут сыграть заметную роль на этом рынке.

Дата-центры все чаще ищут возможность продажи неиспользованной энергии из своих систем энергоснабжения обратно на рынок. Согласно исследованию, проведенному Eaton, 55% респондентов среди специалистов дата-центров в Европе приветствуют указанный подход, что свидетельствует об их желании увеличить доходность инвестиций в технологии и помочь дата-центру достичь баланса в энергопотреблении.

«Это полностью меняет спрос и предложение. Вместо того, чтобы просто потреблять энергию, дата-центры смогут самостоятельно обеспечивать работу электросети и выигрывать от этого», - заявляет Янне Паананен (Janne Paananen), менеджер сегмента технологий для качественного электропитания Eaton в регионе EMEA. «В последние пять лет фокус индустрии дата-центров смещается от экономии электроэнергии и сокращения затрат на нее в сторону окупающих себя инвестиций. Специалисты дата-центров могут выстроить стратегию получения доходов вокруг уже имеющихся у них активов, таких как ИБП. Деньги практически валяются на дороге, остается их только поднять».

Обширные совместные испытания Eaton и Fortum доказали, что ИБП способен работать как часть виртуальной электростанции, что позволяет дата-центрам выйти на высокоценный рынок средств сдерживания частотных отклонений. ИБП, который использует накопленную энергию в случае перебоя в энергоснабжении, может использоваться для регулирования потребления мощности из энергосети, а также для потоковой зарядки, разряжая батарею обратно в сеть. Таким образом, операторы дата-центров могут участвовать в регулировании частоты электросети и получать от этого дополнительный доход, что позволяет окупить ИБП либо предлагать услуги дата-центра по более привлекательным ценам. Услуга UPSaaR от Eaton дает операторам дата-центров возможность взаимодействовать с поставщиками энергии и мгновенно снижать свой уровень потребления мощности и даже возвращать энергию обратно в сеть. Дата-центр может получать по 50 000 евро за МВт электроэнергии, выделенной на электросеть в год.

Сотрудничество Eaton и Fortum показало, что с помощью систем ИБП и аккумуляторов можно безопасно и эффективно удовлетворять спрос на электроэнергию без каких-либо рисков для основной функции ИБП. Кроме того, дизельные генераторы, которыми обычно оснащены дата-центры, также могут подключаться к виртуальной электростанции и использоваться для получения дополнительной мощности в течение более длительного промежутка времени.

Новая технология позволяет компаниям управлять энергией, самостоятельно определяя объем, время и цену предлагаемой энергии. Сотрудничая с коммерческими накопителями энергии, дата-центр сможет передавать имеющиеся запасы энергии в «общую» электросеть либо оператору системы электроснабжения. Eaton берется за установку функционального коммуникационного интерфейса для систем агрегатора. Однако технология не предусматривает сотрудничества с определенным агрегатором, так что компании могут выбрать любого поставщика.