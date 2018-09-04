Eaton представляет линейку новых ИБП малой мощности - 9SX

4 сентября 2018, 17:15

Компания Eaton, эксперт в области управления энергией, запустила в производство новые модели ИБП малой мощности серии 9SX в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA).

ИБП Eaton 9SX обеспечивает высокую доступность, гибкость и повышенную защиту для ИТ-оборудования и инфраструктуры небольших центров обработки данных, а также для сетевых устройств, систем хранения данных, медицинского и телекоммуникационного оборудования. Новые модели расширяют диапазон мощности ИБП 5-11 кВА ассортиментом от 700 ВА до 6 кВА. Они доступны в башенном (Tower) и стоечном (Rack) форматах. Продукты новой линейки поступят в продажу в сентябре 2018 года.



Серия ИБП Eaton 9SX – преемница лидирующей на рынке линейки Eaton 9130, запущенной в 2008 году. Она известна оптимальным соотношением цены и производительности. Линейка 9SX сохраняет функции моделей 9130 и включает новые возможности, в том числе:

- Расчет энергопотребления путем мониторинга значений кВт/ч на уровне ИБП;

- Улучшенный ЖК-дисплей с большим количеством параметров для быстрого и точного обновления статуса ИБП;

- Отображение информации о рекомендуемых сроках замены батарей;

- Автоматическое распознавание внешнего батарейного модуля (EBM).



«9SX развивает сильные стороны 9130. Мы взяли хорошо продуманный, популярный продукт и сделали его еще лучше, добавив новые возможности для современных ИТ-приложений и инфраструктуры», - заявил Кристоф Жамм (Christophe Jammes), менеджер по продукции компании Eaton. «Это очень важный переход для Eaton, ведь 9130 – бестселлер среди онлайн ИБП. Теперь клиенты имеют возможность обновится до 9SX, если хотят модернизировать свое ИТ-оборудование и инфраструктуру ЦОД».



Линейка 9SX оснащена передовыми технологиями Eaton и имеет оптимальное соотношение цены и производительности. ИБП 9SX имеет выходной коэффициент мощности 0,9, а это значит больше активной мощности (Вт) и улучшенная защита оборудования. Также он более надежен благодаря устойчивой топологии с двойным преобразованием для непрерывного контроля параметров электропитания (напряжение и частота). ИБП 9SX автоматически переключается в режим статического байпаса в случае перегрузки или отказа ИБП.



При дополнительной установке программного обеспечения Intelligent Power Manager, разработанного с расчетом на работу с виртуализацией, управлять и контролировать 9SX можно через платформы виртуализации, такие как VMware, vCenter и Microsoft HyperV. Это позволяет ИТ-специалистам легко настраивать стратегии автоматизации, такие как послеаварийное восстановление, управляемое завершение работы, сброс нагрузки и интеграция с облачной архитектурой.