Eaton расширяет линейку источников бесперебойного питания 93PM до 500 кВА

24 июля 2017, 18:15

Eaton представила расширенную линейку трехфазных бесперебойных источников питания 93PM, в которую теперь входят модели мощностью от 30 до 500 кВА.

Eaton 93PM созданы для обеспечения стабильного, непрерывного и качественного электропитания для датацентров, информационных систем и коммерческих зданий. Обновленная линейка соответствует текущим отраслевым тенденциям расширения спектра доступных заказчикам вариантов с различными выходными мощностями, а также созданию модульных решений для датацентров, что позволяет снизить затраты на электропитание и обеспечить требуемую гибкость при масштабировании и модернизации систем. Линейка будет доступна для заказчиков региона EMEA с июля 2017 года.



Рынок систем бесперебойного питания постепенно уходит от традиционной концепции больших ИБП и переходит к модульным, масштабируемым решениям, которые позволяют заказчику приобретать устройства, имеющие необходимую им на данный момент мощность, а затем увеличивать ее по мере необходимости. Это гибкий и эффективный подход к управлению питанием. Модульная конструкция 93PM позволяет наращивать мощность ИБП в любой момент путем добавления новых блоков к существующему устройству. ИБП расширяется шагами по 50 кВА, при этом, устройство изначально имеет байпас.



— «Существует два параметра, которые имеют исключительную важность для владельцев датацентров и систем электроснабжения — общая стоимость владения и максимально возможная доступность системы», — говорит Теппо Хенттонен (Teppo Henttonen), менеджер по маркетингу подразделения Critical Power Solutions. — «Все заказчики ищут пути для повышения эффективности своих систем и снижения затрат на электроэнергию, и возможность постепенного повышения мощности источников питания является одним из возможных способов достижения этого. Гибкость остается одной из важнейших характеристик конструктивных решений, заложенных в основу ИБП Eaton, но мы также хотели бы реализовать интеллектуальное управление питанием для критически важных систем».



Устройства серии 93PM были спроектированы для поддержания критических элементов инфраструктуры в любых ситуациях, обеспечивая стопроцентный уровень готовности. ИБП линейки 93PM имеют ряд функциональных особенностей, позволяющих гарантировать максимальную гибкость при обслуживании критически важных систем: Hot Sync — патентованная технология Eaton для распределения нагрузки между ИБП, которая исключает наличие единой точки сбоя в параллельной системе бесперебойного питания, а также Advanced Battery Management (ABM), которая позволяет реализовать интеллектуальный режим подзарядки и увеличить срок службы батарей.



Также, чтобы дополнительно повысить надежность, конструкция Eaton 93PM максимально упрощает и облегчает инсталляцию и развертывание систем, поскольку она содержит предустановленные и предварительно испытанные компоненты, обеспечивающие безопасность питания. Это исключает потребность встраивать их в вводно-распределительное устройство, что снижает риски совершения ошибки как для проектантов, так и заказчиков, а также уменьшает общую стоимость инсталляции.



Устройства серии 93PM построены на основе самых современных технологий, обеспечивающих КПД до 97 % в режиме двойного преобразования, замена ИБП прежнего поколения на 93PM окупится в течение двух или трех лет. Двумя ключевыми технологиями, позволяющими дополнительно увеличить энергосбережение и сократить срок окупаемости, являются Energy Saver System (ESS), которая является самой быстрой на сегодня архитектурой энергосбережения и дает возможность достичь КПД на уровне 99 %, а также Variable Module Management System (VMMS), которая помогает довести КПД двойного преобразования до оптимальных значений даже при низком уровне нагрузок.



Управление ИБП серии 93PM осуществляется с помощью сенсорного ЖК-дисплея, на который выводится вся важнейшая информация, доступная как в виде цифровых показателей, так и в графическом представлении. Данная линейка также поддерживает программное обеспечение Eaton Intelligent Power Management (IPM), которое применяется для мониторинга и управления ИБП, как неотъемлемой частью ИТ-систем и инфраструктуры электропитания. Веб-интерфейс позволяет отслеживать состояние нескольких ИБП, а также другого оборудования. В датацентрах, использующих технологии виртуализации, IPM можно связать с существующим ПО управления виртуальными системами, благодаря чему пользователи могут с легкостью реализовать автоматизированные сценарии на основе правил для таких ситуаций, как отключение нагрузки и управляемое выключение. Отсутствие необходимости вмешательства человека помогает повысить надежность и устойчивость работы датацентра.