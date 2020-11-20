Eaton 93PM G2: новые функции и рекордно низкая стоимость владения

20 ноября 2020, 10:15

Eaton представил второе поколение своего источника бесперебойного питания (ИБП) Eaton 93PM.

Модульная и масштабируемая конструкция Eaton 93PM G2 позволяет операторам центров обработки данных (ЦОДов) увеличивать емкость и защиту электропитания в соответствии с потребностями бизнеса. Также Eaton 93PM G2 обеспечивает самую низкую по отрасли совокупную стоимость владения (TCO) в своем классе. Защита, безопасность и непрерывность бизнеса – ценности, в соответствии с которыми был создан ИБП 93PM G2. Устройство имеет встроенные функции безопасности для снижения электрического риска и киберугроз, функцию удаленного мониторинга для дополнительной защиты и технологии HotSync и Hot Swap для повышенной доступности. Новинка уже в продаже в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Модульные и масштабируемые конструкции ИБП более гибкие, эффективные и экономичные, они позволяют заказчику выбрать именно ту мощность, которая ему нужна, и постепенно наращивать ее в соответствии с потребностями бизнеса. Можно легко, эффективно и своевременно наращивать мощность благодаря модулям питания с возможностью «горячей замены» – просто добавляйте новые модули к ИБП. Модули с шагом 50 или 60 кВА добавляются без необходимости останавливать систему и затрагивать критическую нагрузку.



ИБП 93PM G2 предназначен для обеспечения 100% бесперебойной работы предприятий и критической инфраструктуры. Доступность системы еще больше повышается с помощью технологии HotSync. В традиционной системе ИБП потеря соединения между устройствами приводит к переходу на байпас, что фактически отключает систему резервного питания. Технология HotSync в Eaton 93PM G2 устраняет эту единственную точку отказа, тем самым обеспечивая повышенную надежность.



Для повышения кибербезопасности ИБП подключается к сети через гигабитную сетевую карту и карту Industrial Gateway Card от Eaton – первые в отрасли карты, получившие сертификаты IEC 62443-4-2 и UL 29001-1.



В целях повышения доступности и безопасности системы ИБП 93PM G2, как и все 3-фазные ИБП премиум-класса Eaton, оснащены предварительно спроектированными, протестированными и установленными компонентами для безопасной эксплуатации и соответствия нормативам. Это более безопасно и выгодно, чем установка дополнительной внешней защиты. Экономия составляет более € 1 000 на защите от обратных токов и € 500 на предохранителях внешних статических переключателей.



Благодаря встроенным решениям от Eaton, которые позволяют экономить, снижать эксплуатационные расходы и даже получать доход, модель Eaton 93PM G2 имеет самую низкую совокупную стоимость владения в своем классе. Двойной коэффициент преобразования (до 97 %) снижает эксплуатационные расходы и затраты на охлаждение. Замена ИБП старшего поколения на Eaton 93PM G2 возвращает инвестиции в течение 2-3 лет. Система энергосбережения ESS от Eaton повышает уровень эффективности до более 99 %, а технология оптимизации двойного преобразования VMMS позволяет достичь высокой эффективности даже при низких уровнях нагрузки ИБП, что типично для систем ИБП с резервированием.



Технология Eaton EnergyAware повышает окупаемость и конкурентоспособность ИБП 93PM G2. Устройство реагирует на спрос на электросети, поэтому вы сможете поддерживать окружающую среду и продвигать возобновляемые источники энергии. В свою очередь, это повышает корпоративную социальную ответственность предприятия и одновременно позволяет экономить и получать дополнительный доход – со средней годовой прибылью до € 50 000 на 1 МВт электроэнергии, возвращаемой в сеть. EnergyAware работает безопасным и контролируемым способом и не влияет на защиту критической нагрузки.



ИБП Eaton 93PM G2 поддерживает программное обеспечение Eaton Intelligent Power Management (IPM), которое осуществляет мониторинг и управление ИБП как части инфраструктуры электропитания и ИТ. Техническое обслуживание и поддержка осуществляются новой Службой дистанционного мониторинга Eaton, которая встроена в стандартную комплектацию и позволяет быстро реагировать на любые угрозы для ИБП, связанные с питанием или кибербезопасностью.