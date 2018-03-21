Eaton выводит на рынок серию ИБП нового поколения 93PS Marine

21 марта 2018, 14:45

Компания-поставщик энергорешений Eaton объявила о запуске новой линейки передовых источников бесперебойного питания (ИБП) для применения в судоходстве.

Eaton 93PS Marine - это современный трехфазный ИБП мощностью 8-40 кВт, спроектированный таким образом, чтобы выдерживать суровые условия на море и защищать бортовые функции. Последняя серия обеспечивает для судоходства максимально расширенные функциональные возможности и является самой простой для установки и технического обслуживания, а также наиболее экономичной в эксплуатации. Основное новшество — конструкция с возможностью горячей замены (Hot Swap), которая позволяет экипажу обслуживать ИБП самостоятельно, что является жизненно важным условием, учитывая их многомесячное пребывание в открытом море. Новые модели поступают в продажу немедленно.



Серия ИБП Eaton 93PS Marine обеспечивает функционирование важнейшего бортового оборудования и процессов, например, оборудования и автоматики навигации, связи и ходового мостика, осветительных приборов, а также является дополнительным источником электропитания для двигателей и систем безопасности. Эта серия создана в соответствии с отраслевыми стандартами, касающимися высокой степени доступности и низкой общей стоимости владения, и превосходит предусмотренные ими показатели. Проектный срок службы ИБП новой серии для применения в судоходстве составляет более 15 лет круглосуточной эксплуатации, что эквивалентно 130 000 часов непрерывной работы. В зависимости от номинальной мощности и уровня нагрузки модели, по оценкам Eaton одна единица оборудования может сэкономить судоходной компании вплоть до 35 000 евро за весь срок службы по сравнению с моделями ИБП старого образца.

«Eaton производит ИБП для применения в судоходстве более 40 лет. Сначала мы проектировали системы для финских ледоколов, которые эксплуатируются в одном из наиболее экстремальных регионов мира по условиям окружающей среды, — говорит Эско Сорва (Esko Sorva), менеджер по продуктам компании Eaton. — На основе этого опыта мы разрабатываем системы, которые доказывают свою надежность, и которые укрепляют наше положение ведущего производителя ИБП для применения в судоходстве».



Линейка 93PS оснащена передовыми технологиями Eaton, позволяющими максимально снизить общую стоимость владения. Устройства оснащены системой энергосбережения Eaton (ESS), которая является наиболее быстрореагирующей архитектурой энергосбережения, достигая 99% эффективности, что обеспечивает еще большую экономию энергии и снижение общей стоимости владения. Новые модели также демонстрируют лучший в своей категории КПД двойного преобразования до 96%.



ИБП серии Eaton 93PS Marine обладает целым рядом особых характеристик, облегчающих процесс его установки, эксплуатации и обслуживания для работников судостроительных компаний и экипажа судна. Эти характеристики включают:

• Силовые модули с возможностью горячей замены, обеспечивающие простоту и эффективность комплексного обслуживания экипажем судна или бригадой специалистов, работающих в морских условиях

• Адаптивную систему управления модулями (Variable Module Management System или VMMS), которая повышает эффективность системы, даже при низких уровнях нагрузки ИБП, автоматически вводя модули в действие или переводя их в режим ожидания

• Усовершенствованную систему управления аккумуляторными батареями (ABM), которая увеличивает срок службы аккумуляторной системы и осуществляет автоматический мониторинг ее состояния.



Eaton также уделяет внимание вопросу упрощения встраивания и монтажа ИБП. Возможность использования предварительно установленных и испытанных в заводских условиях встроенных трансформаторов может уменьшить габариты ИБП и объем работ по разводке кабелей на борту судна в связи с его установкой на 50%, тогда как его модульная конструкция гарантирует удовлетворение возникающих в дальнейшем потребностей в электроэнергии за счет раздельного резервирования и модернизации оборудования. Eaton также предоставляет ресурсы по трехмерному проектированию, которые упрощают судостроителям и системотехникам задачу по встраиванию ИБП. Более того, каждый ИБП оснащен такелажным приспособлением, обеспечивающим большую маневренность в условиях судостроительных верфей.