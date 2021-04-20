Eaton приобретает Green Motion SA

20 апреля 2021, 10:15

Компания-поставщик энергорешений Eaton (NYSE:ETN) объявила о приобретении компании Green Motion SA - ведущего разработчика и производителя оборудования и программного обеспечения в сфере зарядки электромобилей.

Green Motion расположена в Швейцарии.«Переход на возобновляемые источники энергии по всему миру быстро набирает обороты, и Eaton имеет широкие возможности для того, чтобы участвовать в развитии этой области и развиваться самому», - заявил Удай Ядав, президент и главный операционный директор Eaton по электротехническому подразделению. «Инфраструктура зарядки электромобилей входит в число областей, где мы ожидаем увидеть значительный рост в течение следующего десятилетия. Проверенные зарядные устройства Green Motion и ее современное программное обеспечение для управления электропитанием и выставления счетов отлично дополняют портфолио Eaton в сфере накопления и распределения энергии».