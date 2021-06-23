Eaton завершила приобретение компании Cobham Mission Systems

23 июня 2021, 9:15

Компания-поставщик решений для управления энергией Eaton (NYSE:ETN) объявила о завершении сделки о покупке компании Cobham Mission Systems (CMS).

Cobham является ведущим производителем систем дозаправки топливом в полете, систем жизнеобеспечения и актуаторов, в основном для оборонных рынков. Штат сотрудников компании составляет около 2 000 человек, производственные мощности расположены в США и Великобритании.



«Мы рады приветствовать команду Cobham в Eaton», - заявил Кит Монсмит, президент и главный исполнительный директор промышленного подразделения Eaton. «Эта сделка, как и предыдущая сделка по приобретению Souriau-Sunbank, формирует для нашего аэрокосмического бизнеса большое будущее. Это лишь два примера того, как мы меняем портфель Eaton для обеспечения более высоких темпов роста, высокой рентабельности и устойчивого развития».

Eaton заплатит за CMS $2,83 млрд, включая $130 млн налоговых льгот. Без учета налоговых льгот, цена покупки приблизительно в 14 раз превышает EBITDA CMS на 2020 год и в 13 раз — EBITDA на 2021 год.