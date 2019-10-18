Eaton и KPIT будут вместе делать электромобили нового поколения

18 октября 2019, 10:15

Компания-поставщик решений для управления энергией Eaton Corporation plc (NYSE:ETN) объявила, что будет разрабатывать электротранспортные технологии нового поколения для подразделения Eaton eMobility совместно с глобальным производителем ПО KPIT.

«Eaton наращивает компетенции для решения задач в сфере электротранспорта, которые OEM-производители считают критически важными для будущего», - сообщил Джефф Лоуингер, президент подразделения eMobility. «KPIT — наша расширенная команда с большим опытом в вопросах транспорта и электрических силовых агрегатов. Стратегический альянс с KPIT даст нам ценные возможности и технологии для разработки более экологичных и безопасных транспортных средств, которые стоят своих денег».

«Стратегический альянс с Eaton созвучен тому, как KPIT видит будущее транспорта для своих клиентов, партнеров и сотрудников. Мы ценим союз с Eaton и считаем эту компанию одним из наших главных клиентов», - заявил Кишор Патил, генеральный директор KPIT. «Наши возможности в сферах автотранспорта и технологий электрификации дополняют друг друга, и обе компании нацелены на совместное решение сложных задач по разработке электромобилей. Мы помогаем Eaton добиться первенства в сфере электротранспорта».

В марте 2018 года Eaton объявил о создании нового подразделения в сфере решений для электротранспорта — eMobility. eMobility фокусируется на трех основных областях автомобильного и коммерческого транспорта: интеллектуальная силовая электроника, силовые системы и современное распределение питания и защита цепи. Подразделение eMobility призвано отвечать на спрос глобального рынка электротранспорта, который, по прогнозам, к 2030 году вырастет до 15 млн автомобилей на электроаккумуляторах.

Eaton обладает более чем 15-летним опытом в разработке электрических и подключаемых гибридных систем, которыми пользуются в США, Европе, а также в Китае и других странах Азии.

KPIT обладает признанным опытом в области встраиваемого ПО, ускорителей и вытяжек, например AUTomotive Open System ARchitecture (AUTOSAR) и V2G, которые упрощают внедрение новых технологий. Штаб-квартира KPIT находится в Индии, однако центры передового опыта компании также расположены в США, Европе, Индии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.