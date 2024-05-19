Покращена модель ДБЖ 9Е від Eaton: новий продукт уже в Україні

19 мая 2024, 20:33

Eaton, провідна компанія, яка створює рішення для безперебійного енергопостачання, презентувала покращену модель ДБЖ 9Е.

Тепер пристрій має можливість встановлення в 19” стійку. Наразі ці джерела безперебійного живлення доступні на ринку України. Важливо, що ці моделі наявні на складах, термін впровадження рішень на базі резервного живлення від Eaton мінімальний. Новий ДБЖ буде у вас максимально оперативно після замовлення.

Eaton 9E є високоефективним і надійним рішенням для забезпечення безперервного електроживлення в умовах збоїв або відключень електропостачання. Створені на базі передових технологій у компактному дизайні, ДБЖ забезпечує захист вашого обладнання та бізнесу від збитків, пов'язаних з втратою електричного живлення.

Крім того, Eaton 9E має широкий діапазон вхідної напруги, що забезпечує його сумісність з різними електромережами. 9E – це ДБЖ online класу, своєю чергою забезпечує стабільну вихідну напругу на інверторі з точністю +/- 1%.

«Ми раді презентувати ДБЖ Eaton 9E на українському ринку», - говорить Павло Дуля, продакт-менеджер відділу резервного живлення. «Цей продукт поєднує в собі надійність та ефективність, що робить його ідеальним рішенням для бізнесу будь-якого масштабу, який прагне забезпечити безперервну роботу своїх систем. Ми також врахували поточну економічну ситуацію у країні та адаптували ціни для наших споживачів. Працюючи разом з партнерами ми змогли поліпшити логістику. Тобто більшість моделей наразі в наявності на складах в Україні».

Основні особливості Eaton 9E:

• Високий ККД задля зниження витрат за електроенергію.

• Гнучка конфігурація та легкість установки.

• Захист від різних типів збоїв у електропостачанні, включно з перенапругою та перевантаженням.

• Формфактор башта/стійка.