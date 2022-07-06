Eaton розширює співпрацю з Microsoft у сфері технології безперебійного живлення

6 июля 2022, 14:15

Спільна робота задля енергетичного переходу та надання клієнтам можливості досягти цілей сталого розвитку.



Eaton, компанія з інтелектуального управління електроенергією, повідомила, що посилить співпрацю з Microsoft для поширення своєї технології безперебійного живлення EnergyAware у ключових сегментах у всьому світі. Це частина нової стратегічної угоди між Eaton і Microsoft, спрямованої на розвиток галузі, включно з цифровою трансформацією, сталістю та енергетичним переходом.

Ключовим елементом домовленостей між компаніями є інтеграція власної технології ДБЖ EnergyAware від Eaton в проєкти Microsoft. Основна функція ДБЖ полягає в забезпеченні резервного живлення для критично важливих систем і об’єктів, а також їх захисту від перебоїв у мережі або проблем з якістю електроенергії. Завдяки тісній співпраці протягом кількох років Eaton і Microsoft додали цифрові можливості до ДБЖ, що дозволяє використовувати його як розподілений енергетичний ресурс для підтримки мереж з високим рівнем генерації відновлюваної енергії.



Це дозволить створити нове покоління інтерактивних центрів обробки даних, у тому числі під керівництвом Microsoft, для підтримки електричних мереж з наданням послуг зберігання енергії. Адже це можливість для дата-центрів монетизувати недовикористані активи, наприклад, забезпечуючи зберігання енергії та надаючи послуги з балансування мережі. Цього потребуватимуть оператори мереж, оскільки відновлювані потужності збільшуються, а мережа втрачає інерцію, пов’язану з виробництвом викопного палива.



"Інтерактивний ДБЖ допомагає декарбонізувати енергію на рівні мережі, а це означає, що його переваги щодо стійкості виходять за межі центрів обробки даних. Це змінює підхід до управління енергією в рамках загального впливу дата-центрів на довкілля" — пояснив Крейг МакДоннел, старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу Energy Transition and Digital в Eaton.



"Інтерактивний центр обробки даних з мережею – це той, де розгалужена електрична система функціонує водночас для захисту ІТ-даних та програм клієнтів і для надання цінних електричних послуг оператору мережі. Їх важливість зростатиме для допомоги мережам впоратися з високими рівнями джерел відновлюваної енергії", — додав Шон Джеймс, директор відділу досліджень центрів обробки даних Microsoft.