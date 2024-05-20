Київстар забезпечив Домашній Інтернет джерелами безперебійного живлення

20 мая 2024, 10:45

Київстар заздалегідь забезпечив Домашній Інтернет обладнанням для безперебійної роботи, щоб абоненти мали доступ до мережі навіть за умови відсутності електропостачання.

Компанія інвестувала в енергонезалежність фіксованого зв’язку понад 250 млн грн ще до масових відключень електроенергії.

Понад 700 тис. абонентів послуги «Домашній Інтернет» від Київстар забезпечені можливістю безперебійного доступу до інтернету навіть без енергоживлення у будинку. Завдяки встановленню спеціального обладнання, інтернет працюватиме до 4-х годин після відключень. Варто зазначити, що поточні аварійні та планові вимкнення коливаються від 2 до 4 годин.Завдяки технології FTTB (fiber to the building - укр. «волокно до будівлі»), за якою підключений Домашній Інтернет від Київстар, під час відключень електроенергії абоненти можуть обрати, яким способом отримати доступ до мережі Інтернет: підключити кабель одразу до ноутбука, або заживити роутер джерелом резервного живлення та роздавати інтернет через Wi-Fi. До прикладу, за технологією PON (passive optical network - укр. «пасивна оптична мережа») при відключенні електроенергії потрібно заживлювати резервним живленням як роутер, так і оптичний термінал, адже без цього інтернет працювати не буде.Власне джерело безперебійного живлення, що підключене до роутеру на постійній основі є зручнішим для користувачів, адже воно може автоматично переключатись та роздавати Wi-Fi від моменту відключення електропостачання у будинку користувача.«Ми маємо не просто оперативно реагувати на воєнні виклики, а й бути на крок попереду. Саме тому ми почали забезпечувати мережу фіксованого зв’язку джерелами безперебійного живлення ще до моменту масових блекаутів. Як бачимо, сьогодні це знову актуально», – прокоментував Сергій Сухорук, начальник департаменту фіксованого зв’язку компанії «Київстар».