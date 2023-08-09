Київстар інвестував 920 мільйонів грн в енергонезалежність

9 августа 2023, 10:45

Національний телеком оператор завчасно готується до можливих зимових блекаутів і забезпечує телеком мережу дизель-генераторами, акумуляторами тривалої дії та джерелами безперебійного живлення.

Від початку повномасштабної війни Київстар інвестував в енергонезалежність телеком мереж 920 мільйонів гривень. Зокрема, для автономної роботи мобільного зв'язку національний телеком оператор виділив понад 680 млн грн, а для "Домашнього Інтернету" - 240 млн грн.Наразі компанія використовує понад 2,5 тисячі стаціонарних і мобільних дизель генераторів. Завдяки цьому всі ключові базові станції, комутатори і критично важливе телеком обладнання має резервне живлення. На базових станціях встановлено нові акумуляторні батареї тривалої дії, які можуть працювати без зовнішнього електроживлення протягом 4-6 годин. На сьогодні компанія встановила майже 37 тисяч таких акумуляторів і продовжує цю роботу.Київстар подбав і про абонентів, які користуються послугою фіксованого швидкісного інтернету - послуга "Домашній Інтернет". Так, за планами компанії до кінця цього року 70% мережі фіксованого інтернету буде захищено від відключень електроенергії. Для цього до кінця року для "Домашнього інтернету" буде встановлено 50 тисяч блоків безперебійного живлення. Крім того компанія працює над запровадженням енергоефективної технології GPON. Розбудова мережі "Домашнього Інтернету" з використанням цієї технології запланована в четвертому кварталі 2023 року.Послугами зв'язку Київстар користуються 24 мільйони абонентів, а послугами "Домашнього Інтернету" - понад 1 мільйон абонентів. Телеком оператор неухильно розвиває та відбудовує телеком мережу, щоб надавати своїм абонентам стабільні якісні послуги зв'язку і передачі даних.