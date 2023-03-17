Київстар встановив понад 20 тис нових акумуляторів для живлення базових станцій

17 марта 2023, 11:45

Київстар продовжує інвестувати у збільшення енергетичної автономності телеком обладнання.

За останні місяці інженери компанії встановили понад 20 тисяч додаткових акумуляторних батарей для підтримки роботи базових станцій під час блекаутів.

«Ми продовжуємо зміцнювати енергонезалежність нашої мережі, міняти елементи живлення на нові, встановлюємо додаткові генератори. Ми вклали в цей проєкт вже більше 350 млн грн. Це інвестиція, яка зробить нашу мережу надійнішою в довготривалій перспективі, щоб наші абоненти були на зв’язку за будь-яких обстави» – прокоментував Володимир Лутченко, технічний директор Київстар.

Акумулятори використовуються у якості резервного джерела живлення для базових станцій для забезпечення роботи послуг зв`язку та 4G-інтернету в умовах відключення світла. Зокрема, Київстар встановлює нові літій-фосфатні акумулятори із кращими характеристиками, що дозволять збільшити автономність роботи телеком обладнання без електроенергії до 4-6 годин.

Окрім цього цього Київстар активно закуповує генератори та співпрацює із бізнесом, який готовий надавати на комерційних засадах свої генеруючі потужності. Усі охочі можуть приєднатись до проєкту «Єднаймося заради перемоги» через аплікаційну форму на сайті оператора.

Вже зараз 1800 генераторів підтримують роботу ключових об’єктів телеком-мережі Київстар у випадках зникнення електроенергії. З них 700 генераторів надані телеком операторові в аренду українським бізнесом та клієнтами компанії. Під час відключень світла для підтримки роботи мережі Київстар використовує у середньому 12 000 літрів пального для роботи генераторів на добу. А в дні, коли блекаути виникали по всій Україні витрати пального для дизель генераторів досягали понад 50 000 літрів на добу.

Крім того, Київстар інвестував 50 млн грн в джерела безперебійного живлення (ДБЖ) для роботи послуги «Домашнього Інтернету». Протягом зими це дало можливість обладнати ДБЖ більше 10 тис. будинків та забезпечити їх інтернетом у випадку, якщо будуть відбуватися нові відключення світла.