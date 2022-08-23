Київстар від початку війни побудував 230 нових базових станцій

23 августа 2022, 13:15

Національний телеком-оператор інвестує у розвиток телеком мережі, щоб українці залишались на зв`язку.

В першому півріччі 2022 Київстар витратив понад 1,7 млрд грн на розвиток і відновлення телеком мережі. Також компанія побудувала 230 нових базових станцій 4G зв`язку.

Щодня спеціалісти Київстар забезпечують стабільну роботу телеком мережі. Завдяки їх зусиллям 90% обладнання мережі працює у звичному режимі, надаючи абонентам послуги голосового зв`язку та інтернету. Компанія не лише відбудовує мобільне обладнання, яке зазнало руйнувань через війну, але й будує нові, сучасні базові станції, щоб забезпечувати жителям України доступ до зв`язку 4 G.

Так, від 24 лютого 2022 року Київстар збудував 230 нових базових станцій. Зокрема 30 базових станцій було встановлено у Київській області – в Білоцерківському, Вишгородському, Макарівському, Бучанському та Броварському районах. На півдні України Київстар посилює радіомережу в Одеській та Миколаївській областях. За півроку тут встановлено 21 нову базову станцію – в Ізмаїльському, Білгород-Дністровському, Березівському та Первомайському районах. Нове будівництво триває навіть у тих областях, які страждають від обстрілів з боку агресора. Так, по 7 нових базових станцій встановлено у Житомирській і Харківській областях, по 10 базових станцій – у Кіровоградській, Дніпропетровській, Вінницькій області.Найбільшу кількість нових базових станцій – понад 130 – Київстар побудував на заході України. Від початку збройної агресії росії ці області прийняли до себе найбільшу кількість вимушених переселенців. Зокрема, за даними Київстар, майже 5 мільйонів абонентів мігрували на західну Україну. Як результат, мобільний трафік у населених пунктах на заході України стрімко зростає - на 60% у порівнянні з «довоєнним» часом. В окремих містах, як от Мукачеве, Трускавець, мобільний трафік збільшився майже на 100%.Київстар приділяє увагу допомозі і захисту населення від загроз війни. Так, компанія обладнала безкоштовним інтернетом понад 1260 укриттів у різних містах України, а також забезпечила інтернетом 360 модульних будинків для переселенців. Також компанія виділила 300 млн грн для підтримки кібербезпеки і відновлення цифрової інфраструктури країни у рамках державної платформи United24, що реалізується під патронатом Президента України. Крім того Київстар перерахував понад 49 млн грн допомоги на гуманітарні потреби військових, лікарень, людей похилого віку та постраждалих від війни.Київстар підтримує абонентів, допомагаючи їм залишатись на зв`язку з рідними і близькими. За 6 місяців 2022 року абоненти отримали від телеком оператора бонусів і безкоштовних послуг на суму 563 млн грн. А в 30 країнах світу абоненти Київстар можуть користуватись послугами роумінгу за своїми «домашніми» тарифами.