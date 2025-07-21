У Київстар підвели підсумки розвитку мережі за перше півріччя 2025 року

21 июля 2025, 11:15

За шість місяців оператор побудував 2775 нових базових станцій і розширив 4G-покриття ще на більш ніж 370 населених пунктів.

Загалом із лютого 2022 року LTE-мережа від Київстар з'явилася у понад 4800 нових локаціях. На сьогодні Київстар має найбільше покриття стандарту 4G серед усіх операторів електронних комунікацій в Україні, що підтверджено звітністю до НКЕК, і продовжує розширювати мережу.Раніше, в інтерв’ю Bloomberg у межах Ukraine Recovery Conference, СЕО Київстар Олександр Комаров повідомляв, що понад 96% населення на території, підконтрольній Україні, мають доступ до 4G-зв'язку від Київстар.