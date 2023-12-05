Київстар з 2022 року підключив до 4G-зв'язку 3960 населених пунктів

5 декабря 2023, 10:45

Наразі швидкісний мобільний інтернет від Київстар доступний для майже 95% населення на підконтрольній Україні території.



Посилення стійкості телеком мережі та будівництво покриття 4G-зв`язкує головним інфраструктурним завданням Київстару. Так, з лютого 2022 року і по сьогодні територія охоплення мережі 4G збільшилась майже на 4 тисячі населених пунктів. Для цього телеком оператор збудував 1400 нових базових станцій 4G і оновив діюче обладнання на 12 тисячах базових станцій. Завдяки оновленням телеком оператору вдалося розширити територію радіопокриття, збільшити швидкість інтернету і стабільність роботи обладнання навіть в умовах високих навантажень на мережу.

Крім того, Київстар активно будує радіопокриття 4G-зв`язку для автомобільних трас національного і міжнародного значення. Цей проєк компанія розпочала в січні 2022 року, і менш ніж за рік забезпечила стійким 4G зв`язком 7 тисяч кілометрів міжнародних автодоріг і понад 5 тисяч кілометрів автодоріг національного значення. Зокрема, автотраси Київ-Львів, Київ-Чоп, Одеса-Кишинів мають 4G покриття майже на всій протяжності шляху.Завдяки розвитку 4G, абоненти стали більше користуватись мобільним інтернетом. Так, з 2022 року використання обсягів інтернету збільшилось на 54% на абонента, а кількість клієнтів, які користуються 4G-зв`язком, зросла на 13,5%.Інвестиції Київстар у розвиток і відбудову телеком інфраструктури за останні 21 місяців перевищили 9,7 млрд грн. Наразі швидкісний мобільний інтернет Київстар доступний для 94,7% населення на підконтрольній Україні території, де відновлено роботу мобільних мереж.У найближчі три роки телеком оператор планує інвестувати в Україні 600 млн доларів США для відбудови інфраструктури в деокупованих населених пунктах, і розвитку нових технологій зв`язку.