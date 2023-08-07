Київстар у 2 кв 2023 року збільшив інвестиції у телеком мережу

7 августа 2023, 13:45

Національний телеком оператор продовжує розвивати цифрові послуги, щоб українці могли працювати, навчатись, спілкуватись за допомогою сучасних технологій.

У найближчі три роки Київстар планує інвестувати у розвиток телеком сектору України 600 мільйонів доларів США.

У 2 кв 2023 року команда Київстару підключила до 4G зв`язку ще 80 населених пунктів, а також встановила 270 нових базових станцій. Компанія збільшила на 35,1% капітальні витрати у порівнянні з 2 кв 2022 року, що дозволило збільшити територію охоплення зв`язком 4G і прискорити відбудову мережі в деокупованих населених пунктах. Наразі зв’язок 4G від Київстару доступний для 94,3% населення на підконтрольній Україні території. Понад 93% телеком мережі Київстару працює в звичному режимі. Для забезпечення стабільної роботи мережі компанія витратила в 2 кв 2023 року понад 1,395 млрд грн, на 35% більше, ніж у 2 кв.2022.Абоненти телеком оператора збільшили використання послуг мобільного інтернету. Обсяги мегабайтів на абонента в 2 кв 2023 зросли на 25,6% у порівнянні з 2 кв 2022. Це стало можливим завдяки розвитку мережі 4G, а також запропонованим компанією тарифам з великою кількістю мегабайтів. Кількість абонентів, які користуються послугами 4G, збільшилась на 13,5% у порівнянні з 2 кв 2022 р.Загальна кількість абонентів у 2 кв 2023 року зменшилась на 2,6% у результаті впливу факторів війни, як от міграція населення за межі країни, а також тимчасова окупація ряду населених пунктів.Київстар розвиває сервіси, які допомагають українцям долати складнощі війни. Такі як цифрові послуги для онлайн-освіти, турботи про здоров’я, дозвілля, послуги цифрового телебачення Київстар TV, та інші. Так, кількість абонентів які користуються більш ніж однією послугою телеком оператора зросла на 37,8%.У 2 кв 2023 року Київстар сплатив до державного бюджету України понад 2,7 млрд грн податків та зборів. Загальна сума податків та інших платежів, сплачених в держбюджет від початку війни, перевищила 15,2 млрд грн. Крім того національний телеком оператор надав допомоги ЗСУ, абонентам, країні на суму 1,162 млрд грн. За 17 місяців війни компанія витратила на розвиток і будівництво телеком мережі 8,136 млрд грн.