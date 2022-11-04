За 9 місяців 2022 капітальні інвестиції Київстар склали 3,5 млрд грн.

4 ноября 2022, 11:15

Національний телеком оператор допомагає країні долати виклики війни, і продовжує розвивати телеком мережу.

У фокусі роботи Київстар – безпека абонентів та підтримка їх зв`язку з рідними та близькими. Компанія продовжує розвивати цифрові продукти, які допомагають жителям України дистанційно працювати, навчатись, отримувати медичне обслуговування. Зокрема, з метою розвитку нових продуктів для приватних і корпоративних клієнтів, Київстар у серпні 2022 року зробив інвестицію у Helsi.me - лідера ринку IT рішень для закладів охорони здоров’я. Для підтримки дистанційного навчання студентів та школярів, компанія продовжує надавати безкоштовний інтернет-доступ до навчальних курсів і платформ, щоб молодь України могла продовжувати свою освіту.

Київстар приділяє увагу захисту населення від загроз війни. Так, з лютого 2022 року компанія обладнала безкоштовним інтернетом 1280 бомбосховищ у різних містах України, забезпечила інтернетом 646 модульних будинків для переселенців. За цей період абоненти отримали від телеком оператора бонусів і безкоштовних послуг на суму 574 млн грн. У 30 країнах світу абоненти можуть користуватись послугами мобільного зв`язку за тими ж тарифами, що й в Україні, не сплачуючи за послуги міжнародного роумінгу.Олександр Комаров, президент Київстару: «наші співробітники працюють в екстрених умовах, долаючи наслідки обстрілів та руйнувань і щоденних віялових відключень електроенергії. Компанія використовує усі ресурси для відновлення роботи мережі у звільнених населених пунктах, будівництво й модернізацію базових станцій, забезпечення абонентам можливості підтримували зв`язок з рідними і близькими».

За 9 місяців 2022 року компанія витратила на розвиток та відбудову мережі понад 3,5 млрд.грн. Зокрема, у 3 кв.2022 року капітальні інвестиції зросли на 52,5% у порівнянні з 3 кв 2021 року.

У 2022 році побудовано біля 400 нових базових станцій 4G зв`язку, а понад 6000 базових станцій модернізовані для покращення якості та швидкості передачі даних. Як результат, абоненти у 3 кв 2022 більше користувались послугами інтернету – кількість використаних мегабайтів на одного абонента зросла на 29% у порівнянні з 3 кв 2021 року, а кількість абонентів, які користуються послугами 4G зв`язку, зросла на 4,7% до 12,1 млн.

Київстар залишається надійним партнером держави у подоланні викликів війни і відбудови країни. Зокрема, за 9 місяців 2022 року Київстар надав благодійним фондам 104 млн грн допомоги для гуманітарних потреб військових, лікарень, людей похилого віку та постраждалих від війни. Крім того Київстар підтримав ініціативу Президента України United24 по залученню коштів на відбудову України і виділяє 300 млн грн на відновлення цифрової інфраструктури.

Київстар сумлінно виконує усі податкові зобов`язання перед державою. За 9 місяців 2022 року компанія сплатила податків і зборів на суму 8,1 млрд грн.