8 ноября 2023, 14:45

Vodafone за 9 місяців 2023 року майже вдвічі збільшила інвестиції у мережу

Vodafone Україна звітує про результати роботи за 9 місяців 2023 року. Група компаній майже вдвічі збільшила інвестиції в мережу, при цьому вдалось зберегти ефективність бізнесу на високому рівні та підсилити напрямок фіксованого доступу до інтернет. Компанія продовжує активно допомагати країні і населенню в умовах повномасштабної війни.



Vodafone демонструє впевнене зростання усіх ключових показників діяльності. Дохід компанії за три квартали 2023 року становить 15,9 млрд грн, що на 8% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Показник OIBDA також продемонстрував 8% зростання і перевищив 9 млрд грн. Маржа OIBDA залишається стабільною завдяки високій ефективності бізнесу. Чистий прибуток сягає 3,8 млрд грн, збільшення показника в 7 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року обумовлено зменшенням збитків від курсових різниць внаслідок валютної політики НБУ в умовах воєнного стану (з 21 липня 2022 року НБУ зафіксовано обмінний курс долару США до гривні).



Абонентська база залишається стабільною в порівнянні з попереднім кварталом 2023 року – 15,2 млн клієнтів. Зменшення у порівнянні з третім кварталом минулого року пов’язано зі зменшенням кількості користувачів мобільного зв’язку внаслідок активних бойових дій, недоступності мереж мобільного зв’язку на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій та масової міграції.



Внаслідок збільшення обсягів користування послугами мобільного інтернету та кількості дата-користувачів показник ARPU зріс до 112,4 грн.



Vodafone збільшив свої інвестиції за 9 місяців 2023 на 86% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Протягом трьох кварталів компанія інвестувала 3,8 млрд грн. Це дозволило продовжувати оперативні ремонти ушкодженого обладнання та капітальне відновлення мережі, постраждалої внаслідок бойових дій, а також розвивати та розширювати мережу – 4800 базових станцій 4G вдалось вивести в ефір під час активної фази війни в країні.



Vodafone також фокусується на розвитку фіксованого бізнесу. У 3 кварталі 2023 року група Vodafone завершила угоду щодо придбання компанії «Фрінет», яка надає послуги фіксованого доступу до мережі інтернет під брендом «О3». Покупка компанії є частиною стратегії Vodafone Україна з розвитку конвергентних послуг і тарифів. Група активно розвиває раніше придбаний актив – компанію Vega. Пріоритетною для розвитку є технологія GPON, тому компанія активно продовжує розширювати її покриття. Vodafone одним з перших відновив будівництво GPON у перші місяці російського вторгнення. За 2022 рік компанія ввела в експлуатацію 1072 нових зон у Києві, Вишневому, Дніпрі, Львові, Харкові, Запоріжжі, Одесі та Чорноморську, що забезпечило доступ до енергоефективного інтернету для 150 тисяч домогосподарств. З початку 2023 року покрили мережею GPON вже 2273 будинки з можливістю підключення 322 тисяч квартир та офісів.



У вересні 2023 року компанія підключила на 130% фіксованих абонентів більше в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. Важливим аспектом зростання попиту та розвитку абонентської бази є забезпечення надійного доступу до інтернет навіть за умов відключень мережі від електропостачання.

Враховуючи закупівлю АКБ, генераторів, пального, будівництво нових зон GPON, модернізацію та відновлення обладнання й мереж з початку ворожого вторгнення, компанія вже інвестувала понад 245 млн грн у стійкість своєї фіксованої мережі.



Vodafone продовжує допомагати населенню

Загалом, з березня 2022 року компанією Vodafone було надано безкоштовних гаджетів та послуг на суму 1,54 млрд гривень. І ще 152 млн гривень перераховано на різні соціальні та гуманітарні потреби (покупка машин швидкої допомоги та медичного обладнання, будівництво укриттів для шкіл, гуманітарні конвої, матеріальна допомога дітям загиблих військових, підтримка студентів, передача комп’ютерної, IT та іншої техніки). Так само компанія долучається і до спільних проєктів, принаймні встановлення альтернативних систем обігріву для пологових будинків в рамках проєкту «Ліга тепла» (https://www.ligatepla.com.ua/). В підтримку мережі та забезпечення її роботи в умовах воєнних дій та блекаутів наразі проінвестовано понад 5,8 млрд грн.



Нещодавно завдяки співпраці Vodafone Україна та БФ “Чисті Серцем” мешканці прифронтових регіонів України отримали аптечки першої медичної допомоги. В рамках проєкту було передано 3 368 аптечок першої медичної допомоги загальною вартістю понад 9 мільйонів гривень для цивільного населення прифронтових регіонів України. Допомогу отримали жителі Херсонської, Запорізької, Сумської, Харківської, Донецької та Луганської областей.

Vodafone також забезпечив постійним доступом до занять онлайн 5000 українських школярів. Компанія оснастила SIM-картами з передплаченим на один рік 4G-інтернетом 5000 планшетів для навчання, які отримали українські школярі. Проєкт задля забезпечення доступу до освіти дітей з-поміж ВПО із соціально вразливих категорій реалізовано спільно з благодійним фондом BGV у партнерстві з німецькою благодійною організацією #WeAreAIlUkrainians і міжнародною організацією Plan International.

