У яких регіонах України купують найбільше нових авто у 2023 році

19 октября 2023, 15:15

За три квартали 2023 року українці купили 43,9 тисячі нових автомобілів. Це на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

З січня по вересень найбільшими регіональними ринками нових авто в Україні стали Київ, а також Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області. Там придбали 60% автомобілів за цей період.

У яких регіонах купили найбільше нових авто:

1.Київ — 14 580 нових авто.

2. Дніпропетровська область — 3667 нових авто.

3. Київська область — 3537 нових авто.

4. Одеська область — 2418 нових авто.

5. Львівська область — 2304 нових авто.

