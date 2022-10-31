Huawei представила фінансові результати діяльності за перші три квартали 2022 р

31 октября 2022, 17:45

Компанія Huawei опублікувала фінансові результати діяльності за перші три квартали 2022 року.

Протягом цього періоду виручка Huawei склала 445,8 млрд юанів. Рентабельність чистого прибутку основного бізнесу Huawei склала 6,1%.



«Загальні фінансові показники відповідають прогнозам, — коментує Ерік Сю (Eric Xu), ротаційний голова правління Huawei. — Темпи спаду бізнесу з виробництва споживчої електроніки продовжували сповільнюватися, а бізнес з ІКТ-інфраструктури демонстрував стабільне зростання. Надалі ми продовжуватимемо залучати висококваліфікованих працівників та інвестувати у сферу досліджень і розробок (R&D-напрям), щоб вивести конкурентоспроможність наших продуктів на новий рівень».