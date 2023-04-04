4 апреля 2023, 9:15

Річний звіт Huawei за 2022 рік: компанія демонструє стабільну роботу

Компанія Huawei оприлюднила свій щорічний звіт за минулий рік. Стабільна робота протягом 2022 року дозволила отримати дохід у розмірі 642,3 млрд юанів і чистий прибуток у розмірі 35,6 млрд юанів.



Huawei продовжує збільшувати інвестиції у дослідження та розробки: у 2022 році щорічні витрати на цю сферу діяльності становили 161,5 млрд юанів або 25,1% річного доходу компанії. Загальні витрати на цю сферу за останні 10 років перевищили 977,3 млрд юанів.



«У 2022 році складне світове економічне становище і не ринкові фактори продовжували позначатися на діяльності Huawei. У розпал цього шторму ми продовжували мчати вперед, роблячи все, що в наших силах, аби підтримувати безперервність бізнесу й обслуговувати наших клієнтів. Ми також доклали чимало зусиль для підвищення прибутковості бізнесу, отримуючи стабільний потік доходів, для закладення основи нашого майбутнього розвитку», — зазначив Ерік Сюй (Eric Xu), ротаційний голова Huawei.



Зі свого боку, Сабріна Мен (Sabrina Meng), фінансовий директор Huawei, прокоментувала: «Незважаючи на суттєвий тиск у 2022 році, наші загальні бізнес-результати відповідають прогнозу. Так, на кінець 2022 року коефіцієнт зобов’язань становив 58,9%, а чистий залишок коштів — 176,3 млрд юанів. До того ж баланс загальних активів сягнув трильйона юанів і в основному склався з оборотних активів, таких як грошові кошти, короткострокові інвестиції та операційні активи. Наше фінансове становище залишається міцним, вирізняючись високою стійкістю і гнучкістю. У 2022 році загальні витрати Huawei на дослідження та розробки становили 161,5 млрд юанів або 25,1% від загального доходу. Це один із найвищих показників в історії Huawei. Тож за часів, коли відчувається тиск, ми продовжуємо йти уперед і робимо це впевнено».



У 2022 році доходи Huawei від операторського, корпоративного і споживчого бізнесів становили 284 млрд юанів, 133,2 млрд юанів і 214,5 млрд юанів відповідно.



Huawei виступає за спільний розвиток зі своїми партнерами за екосистемою та вважає, що відкритість і співпраця ведуть до загального успіху. Компанія продовжує відкривати можливості своєї платформи за допомогою HarmonyOS, Kunpeng, Ascend і хмарного портфеля, приділяючи особливу увагу покращенню досвіду розробників, а також підтримці своїх партнерів з екосистеми у всіх аспектах. Наразі Huawei співпрацює з більш ніж 9 млн розробників і понад 40 000 партнерів за екосистемою, щоб стимулювати інновації і створювати цінність для своїх клієнтів.



«2023 рік матиме вирішальне значення для стійкого виживання та розвитку Huawei, — підкреслив Ерік Сюй. — Аромат цвітіння сливи зазвичай стає солодшим через суворі зимові морози. Сьогодні Huawei схожа на квітку сливового дерева. Незважаючи на те, що попереду на нас чекає серйозний тиск, ми маємо все необхідне, щоб отримати можливості для зростання, стійкий бізнес-портфель, унікальні конкурентні переваги, незмінну довіру клієнтів і партнерів, а також сміливість вкладати значні кошти у дослідження та розробки. Ми впевнені у власній здатності подолати будь-які труднощі на нашому шляху, заклавши міцну основу для сталого виживання та розвитку».

