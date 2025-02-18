У Польщі стартував сезон подання податкових декларацій PIT

18 февраля 2025, 9:45

З 15 лютого у Польщі стартував щорічний період подання податкових декларацій PIT за минулий рік.

Платники податків зобов'язані подати свої декларації, включаючи PIT-I1, РіТ-37 та інші форми, залежно від їх доходів та податкової ситуації, до 30 квітня. Цей період надає можливість громадянам та резидентам Польщі врегулювати свої податкові зобов'язання за попередній рік.Після подання декларації платники податків, які переплатили податки протягом року, можуть розраховувати на частину його повернення – він повертається протягом 45 днів. Подати декларацію можна онлайн через сайт Twoj e-PIT.